Общество 11.06.2023 в 18:45

В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей

Из них 656 семей направили его на улучшение жилищных условий, 22 - на получение образования детьми
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Текст: Номер один
В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей
В Бурятии 678 семей воспользовались региональным маткапиталом на сумму 144 млн рублей с начала года. Многодетные семьи имеют право обратиться на республиканский материнский капитал. На сегодня его размер - 65 281,93 руб, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Из них 656 семей направили его на улучшение жилищных условий, 22 - на получение образования детьми. Семьи могут использовать капитал на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку продуктивных животных для развития личного подсобного хозяйства.

Ежегодно маткапитал получает около 2,5 тыс семей Бурятии.

Дальний Восток – округ передовых мер поддержки демографии. В начале июля в Амурской области пройдет VIII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», где будут обсуждаться лучшие практики регионов. Опыт Бурятии представит зампред правительства республики – министр здравоохранения Евгения Лудупова.





Фото: pixabay.com/ egov-buryatia.ru
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