Общество 11.06.2023 в 18:55

Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций

Инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 26,2% и составили 106,1 млрд рублей
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Текст: Номер один
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
Вопросы улучшения инвестиционного климата в дальневосточных регионах вошли в повестку заседания совета округа, прошедшего под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

На заседании глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о состоянии инвестклимата в республике и реализации крупных проектов. По темпам роста инвестиций Бурятия по итогам 2022 года заняла третье место в ДФО и девятое место по РФ.

«Дальний Восток остается лидером по привлечению инвестиций на душу населения. Уверен в том, что лучшей оценкой инвестиционной привлекательности региона является объём привлеченных реальных инвестиций. На сегодняшний день объём фактических инвестиций на Дальнем Востоке в проекты с государственной поддержкой составил 3,2 трлн рублей. Введено в эксплуатацию 636 проектов, создано 118 тыс рабочих мест», – отметил Юрий Трутнев.

С 2019 по 2022 годы инвестиции в основной капитал Дальнего Востока составили почти 8 трлн рублей. Темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке опережают среднероссийские. Более 70% инвестиций на Дальнем Востоке привлечено в три отрасли: транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

В Бурятии наиболее значительные объемы инвестиций по крупным и средним предприятиям освоены в сфере энергетике (31,8 млрд руб.), транспортном секторе (21,1 млрд руб), добыче полезных ископаемых (13,7 млрд. руб). В общей сложности инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 26,2% к уровню 2021 года и составили 106,1 млрд. рублей, из них 84,9 млрд. рублей – внебюджетные инвестиции.

«В связи с тем, что в Дальневосточном федеральном округе действует больше и более гибкие механизмы поддержки инвестиций, у нас уже есть проекты, которые реализованы только благодаря дальневосточным мерам поддержки – Озёрный ГОК – это один из крупнейших инвестиционных проектов, резиденты ТОР. И сейчас мы движемся дальше. Безусловно, мы все имеющиеся дальневосточные механизмы используем. Но помимо этого у нас сформирована команда, которая сопровождает проекты в адресном порядке для того, чтобы у инвестора были максимально благоприятные условия для развития. Инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность – это главное для движения. Мы каждый год растем. У нас инвестиции в основной капитал растут ежегодно. Это вселяет уверенность в то, что и дальше мы будем развиваться стабильно, но с учетом текущих ситуаций и непростых условий наши усилия должны быть только удвоены», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Отдельно были рассмотрены меры поддержки проектов, направленных на поддержку Специальной военной операции.

Фото: ООО «Озерное»


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