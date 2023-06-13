Общество 13.06.2023 в 12:33
В Бурятии вновь прервано сообщение с Окинским районом
Из-за резкого повышения уровня воды река размыла участок дороги
Текст: Константин Воронов
В Бурятии вновь приостановлено движение транспорта на дороге Монды-Орлик. 12 июня из-за резкого повышения уровня воды в реке там размыло участок на 90-м км автодороги.
Как рассказали в Минтрансе, сейчас на месте идут восстановительные работы. Работает спецтехника: экскаватор, погрузчик, два самосвала. Дежурят специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор», подрядчик. Из Иркутска осуществляется доставка двух водопропускных труб. В настоящее время идет отсыпка земляного полотна для их установки.
«На данном участке находится аварийный мост, движение по которому приостановлено, вышедшая из берегов река размыла объездную дорогу. Работы осложняются тем, что уровень воды пока не спадает и достаточно высокий, но работы идут, ведется подсыпка, после доставки двух водопропускных труб начнутся работы по их установке. Помощь оказывает администрация Окинского района – ими направлен автогрейдер. Восстановить проезд планируем 14 июня, пока же просим воздержаться от поездок в данном направлении», - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Напомним, в начале июня из-за селя, сошедшего на 35-м км автодороги Монды-Орлик, движение в Окинский район также было прервано.
Фото: скриншот видео Минтранса Бурятии
Как рассказали в Минтрансе, сейчас на месте идут восстановительные работы. Работает спецтехника: экскаватор, погрузчик, два самосвала. Дежурят специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор», подрядчик. Из Иркутска осуществляется доставка двух водопропускных труб. В настоящее время идет отсыпка земляного полотна для их установки.
«На данном участке находится аварийный мост, движение по которому приостановлено, вышедшая из берегов река размыла объездную дорогу. Работы осложняются тем, что уровень воды пока не спадает и достаточно высокий, но работы идут, ведется подсыпка, после доставки двух водопропускных труб начнутся работы по их установке. Помощь оказывает администрация Окинского района – ими направлен автогрейдер. Восстановить проезд планируем 14 июня, пока же просим воздержаться от поездок в данном направлении», - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Напомним, в начале июня из-за селя, сошедшего на 35-м км автодороги Монды-Орлик, движение в Окинский район также было прервано.
Фото: скриншот видео Минтранса Бурятии
Тегидорога