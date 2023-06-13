Общество 13.06.2023 в 12:33

В Бурятии вновь прервано сообщение с Окинским районом

Из-за резкого повышения уровня воды река размыла участок дороги
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии вновь прервано сообщение с Окинским районом
В Бурятии вновь приостановлено движение транспорта на дороге Монды-Орлик. 12 июня из-за резкого повышения уровня воды в реке там размыло участок на 90-м км автодороги.

Как рассказали в Минтрансе, сейчас на месте идут восстановительные работы. Работает спецтехника: экскаватор, погрузчик, два самосвала. Дежурят специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор», подрядчик. Из Иркутска осуществляется доставка двух водопропускных труб. В настоящее время идет отсыпка земляного полотна для их установки.

«На данном участке находится аварийный мост, движение по которому приостановлено, вышедшая из берегов река размыла объездную дорогу. Работы осложняются тем, что уровень воды пока не спадает и достаточно высокий, но работы идут, ведется подсыпка, после доставки двух водопропускных труб начнутся работы по их установке. Помощь оказывает администрация Окинского района – ими направлен автогрейдер. Восстановить проезд планируем 14 июня, пока же просим воздержаться от поездок в данном направлении», - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Напомним, в начале июня из-за селя, сошедшего на 35-м км автодороги Монды-Орлик, движение в Окинский район также было прервано.

Фото: скриншот видео Минтранса Бурятии
Теги
дорога

Все новости

Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе
13.06.2023 в 15:37
В Улан-Удэ мужчина с топором угрожал собаколовам
13.06.2023 в 15:15
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
13.06.2023 в 15:02
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
13.06.2023 в 14:53
Арадай Хуралай һунгамалнууд Хяагтын аймагые амаршалба
13.06.2023 в 14:25
Жительница Бурятии обгорела на пожаре
13.06.2023 в 14:12
Мошенники забирали у жителя Бурятии 600 тыс рублей частями
13.06.2023 в 14:02
Биометрическим данным не доверяют
13.06.2023 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
Власти города не приглашали на праздничный концерт столичных звезд, отдав сцены местным артистам

13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
В республике их примут в двух лагерях
13.06.2023 в 15:02
Арадай Хуралай һунгамалнууд Хяагтын аймагые амаршалба
13.06.2023 в 14:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru