Цифровое будущее ТГК-14

Когда-то мы представляли его себе иначе: роботы, которые устанавливают умные теплосети, регулирующий весь процесс подачи тепла. Грузовые дроны, компьютеры и прочее. Но оказалось, что наши ожидания не совсем похожи на правду. Ведь в итоге будущее выглядит так: рабочие с лопатами, которых снимают новые цифровые камеры.

Цифровизация – странная штука. Предполагалось, что она облегчит жизнь трудягам, но по факту добавилось больше работы. Если раньше можно было подготовить документ и отправить по почте, то сегодня нужно его печатать, сканировать, подписывать и ставить печати, снова сканировать, получать электронные ключи и так далее.

То же, видимо, касается и коммунальных инноваций. Вместо внедрения современной техники на производстве техника внедряется для тех, кто производством, в общем-то, и не занимается. Единственная разница – рабочим стало сложнее устраивать «перекуры». Ведь большой брат бдит.

Возможно, работяги от этого действительно будут работать быстрее. Но не факт. Ведь все мы знаем, насколько развита у нашего человека народная смекалка. Так что не исключено, что они найдут способ обмануть всевидящее око и работать в прежнем, «щадящем» режиме.