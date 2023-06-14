Бурятия в мае пятикратно нарастила экспорт осиновых палочек в Китай

В Бурятии в мае нынешнего года специалисты Россельхознадзора провели досмотр 550 кубометров деревянных осиновых палочек, предназначенных для экспорта в Китай, сообщили в управлении надзорного ведомства по Иркутской области и Бурятии.В нем отметили значительное увеличение экспорта осиновых палочек. Для сравнения: в апреле оформлено 100 кубометров.Всего с начала года из Бурятии экспортировано 1000 кубометров палочек в Китай, выдано 30 фитосанитарных сертификатов.Деревянные палочки издавна используются в Поднебесной как традиционный столовый прибор.Фото: unsplash.com