Общество 14.06.2023 в 10:56

Бурятия в мае пятикратно нарастила экспорт осиновых палочек в Китай

Всего с начала года из Бурятии экспортировано 1000 кубометров палочек в Китай
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Текст: Номер один
Бурятия в мае пятикратно нарастила экспорт осиновых палочек в Китай
В Бурятии в мае нынешнего года специалисты Россельхознадзора провели досмотр 550 кубометров деревянных осиновых палочек, предназначенных для экспорта в Китай, сообщили в управлении надзорного ведомства по Иркутской области и Бурятии.

В нем отметили значительное увеличение экспорта осиновых палочек. Для сравнения: в апреле оформлено 100 кубометров.

Всего с начала года из Бурятии экспортировано 1000 кубометров палочек в Китай, выдано 30 фитосанитарных сертификатов.

Деревянные палочки издавна используются в Поднебесной как традиционный столовый прибор.

Фото: unsplash.com
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