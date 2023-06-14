Общество 14.06.2023 в 11:20

Большинство компаний Дальнего Востока намерены расширить штат до конца года

При этом работодатели признают, что подбор специалистов стал сложнее независимо от должности и профессии
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Текст: Номер один
Большинство компаний Дальнего Востока намерены расширить штат до конца года
Почти две трети (60%) компаний Дальнего Востока намерены увеличить численность сотрудников до конца 2023 года, о возможном сокращении штата заявила только каждая десятая компания (11%). Еще 25% не планирует никаких изменений. Об этом говорят результаты опроса работодателей из Дальневосточного федерального округа, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Работодатели, которые планируют сокращение штата, отмечают, что в первую очередь это затронет роли, связанные с продажами (32%), бэк-офисные и административные роли (20%), а также HR-функцию (18%). В свою очередь те работодатели, которые намерены увеличить численность сотрудников, чаще всего планируют нанимать производственный линейный персонал (50%), людей на позиции, связанные с продажами (44%), а также ИТ-специалистов (23%).

«Важно, что при этом работодатели вполне трезво оценивают общую ситуацию на рынке труда и в подавляющем большинстве случаев признают, что подбор специалистов стал сложнее независимо от должности и профессии. Наиболее проблематично найти людей на позиции производственного линейного персонала (53%) и в отделы продаж (49%), а также линейных функциональных руководителей (44%), линейный персонал в логистике, транспорте, доставке (43%) и ИТ-специалистов (40%).

Это связано с глубоким кадровым дефицитом, который наиболее остро проявляется среди рабочих, производственников и массового персонала. Кстати, по данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Для бизнеса это сигнал о бедствии на рынке труда: объем людей, которых можно привлечь на новые вакансии, стремительно сокращается. Острая нехватка работников в массовых секторах формирует дефицит трудовых ресурсов и вынуждает работодателей искать дополнительные источники привлечения кандидатов», – комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Не случайно сразу 60% работодателей признают, что в 2023 году затраты на подбор персонала увеличились по сравнению с 2022 годом. Снижение этой статьи расходов фиксируют лишь 9% компаний, еще в 25% изменений не произошло. Остальные затруднились ответить.

В целом лишь 14% компаний Дальневосточного округа негативно оценивают свое положение на рынке труда в ближайшей перспективе. 38% называют ситуацию стабильной, а 47% дают позитивную оценку. Оптимистичные настроения чаще всего встречаются среди компаний из отрасли строительства и недвижимости (55%), а также ИТ (54%), пессимистичные – в сфере услуг для бизнеса (25%) и розничной торговли (22%).

Любопытно, что сразу 53% компаний ДФО намерены изменить или расширить сферу деятельности в 2023 году. Чаще всего такой ответ давали представители отрасли продуктов питания, а также строительства и недвижимости (по 59%), финансовых технологий (56%).

Фото: egov-buryatia.ru
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