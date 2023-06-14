Общество 14.06.2023 в 12:32

Десять жителей Братска отравились предположительно шаурмой

Среди пострадавших - пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет
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Текст: Номер один
Десять жителей Братска отравились предположительно шаурмой
Медицинская помощь гражданам, предположительно отравившимся шаурмой в Братске, оказывается в полном объёме. Об этом губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву доложил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, сообщает сайт областной администрации.

«13 июня в период с 08:48 до 22:30 часов на Братскую станцию скорой медицинской помощи поступило несколько вызовов с жалобами на отравление от клиентов одного из заведений общественного питания города. Всего с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 10 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет. В оказании скорой медицинской помощи участвовали 15 бригад скорой пмощи. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме», – рассказал Алексей Шелехов.

Алексей Шелехов также отметил, что несколько человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется.

Ситуация находится на контроле Иркутского областного центра медицины катастроф. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Фото: unsplash.com
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инцидент отравление Братск

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