Десять жителей Братска отравились предположительно шаурмой

Медицинская помощь гражданам, предположительно отравившимся шаурмой в Братске, оказывается в полном объёме. Об этом губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву доложил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, сообщает сайт областной администрации.«13 июня в период с 08:48 до 22:30 часов на Братскую станцию скорой медицинской помощи поступило несколько вызовов с жалобами на отравление от клиентов одного из заведений общественного питания города. Всего с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 10 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет. В оказании скорой медицинской помощи участвовали 15 бригад скорой пмощи. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме», – рассказал Алексей Шелехов.Алексей Шелехов также отметил, что несколько человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется.Ситуация находится на контроле Иркутского областного центра медицины катастроф. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.Фото: unsplash.com