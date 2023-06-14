В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за шашлыков

В Улан-Удэ по решению суда приостановлена работа кафе «Очаг», расположенного на ул. Белинского. Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на его работу пожаловались жители близлежащих домов.«В ходе проверки установлено превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на придомовой территории во время приготовления в кафе шашлыков. Для пресечения нарушений в отношении субъекта предпринимательства возбуждено административное дело. Ситуация находится на контроле управления», - сообщили в Роспотребнадзоре.Фото: «Номер один»