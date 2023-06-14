Бурятской таможне – 35 лет

Бурятская таможня отмечает сегодня 35-летие со дня образования. Именно 14 июня 1988 года руководителем Главного управления государственного таможенного контроля при Совете министров СССР подписал приказ о создании Бурятской таможни.Регион деятельности Бурятской таможни: весь участок государственной границы России, проходящей по территории Бурятии. Его, протяженность - почти 1029 км. Бурятская таможня входит в состав Дальневосточного таможенного управления и является таможней фактического контроля. В структуре таможни четыре таможенных поста: воздушный пункт пропуска Улан-Удэ (Мухино), железнодорожный пункт пропуска Наушки, многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта и двусторонний автомобильный пункт пропуска Монды.«Ежегодно через пункты пропуска региона деятельности Бурятской таможни в среднем перемещается около 7,5 млн тонн грузов, свыше 500 тысяч физических лиц, до 150 тыс легкового, свыше 4 тыс грузового транспорта, около тысячи воздушных судов», - рассказывает начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин.Современная таможня – это высокотехнологичная служба, применяющая передовые информационные технологии и оснащенная по последнему слову техники. На службе у таможенников средства таможенного контроля, позволяющие оптимизировать таможенный контроль и повышать его результативность. В том числе - мобильный инспекционно-досмотровый комплекс, используемый на таможенном посту МАПП Кяхта.Он позволяет быстро выявить правонарушения, связанные в большинстве случаев с сокрытием товаров, а также с недекларированием или недостоверным декларированием товаров. Только за последние пять лет было отсканировано более 63 тыс транспортных средств. Выявлялись случаи сокрытия оружия и боеприпасов, алкогольных напитков, лекарственных средств и нефрита, а также различных товаров народного потребления.Одно из социально значимых направлений в деятельности таможни - передача товаров, обращенных в федеральную собственность, в социальные и культурные учреждения. Эта работа была начата в 2010 году, и за эти годы в Национальный музей Бурятии были переданы: старинные монеты XII-XVIII веков, фрагменты костей динозавра, зуб мамонтенка, дериваты краснокнижных животных, швейная машинка 19-го века, предметы бытовой утвари начала 20-го века. Кроме того, в социальные и религиозные учреждения бурятские таможенники безвозмездно передали товаров на сумму 2,7 млн рублей. Среди них: товары первой необходимости (одежда, средства гигиены) и ритуальные предметы. Все перечисленное перемещалось с нарушением таможенного законодательства, и было изъято при таможенном контроле.Как отметил начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин, подойдя к очередной исторической черте, в таможне не забывают накопленного опыта, тех добрых традиций, которые заложили ветераны таможенной службы. В их числе первый начальник Бурятской таможни, в честь которого в Улан-Удэ названа улица, на которой находится административное здание таможни, - Виктор Петрович Военнов.Фото: Бурятская таможня