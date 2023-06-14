Общество 14.06.2023 в 16:41

«Забери деда, чтобы выжил»

В Новосибирске 98-летний ветеран войны рассказал, что его били в частном доме престарелых
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Текст: Номер один
«Забери деда, чтобы выжил»
Преподаватель медколледжа Нина Кувшинова определила своего отца - 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны - в пансионат. Директор, со слов Нины, за 27 тысяч рублей в месяц обещала курортные условия, но в скором времени объявила карантин и перестала пускать женщину к отцу. Вскоре, по словам дочери, позвонила сиделка, посоветовав: «Забери деда, чтобы выжил». Иван Серапионович участвовал в Великой Отечественной войне, имеет звание Героя Труда, всю жизнь проработал на Чкаловском заводе.

Пансионат с двойной вывеской

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Труда Иван Серапионович Ларионов пять лет назад пережил инсульт, а к январю 2023 года его здоровье сильно испортилось: стал забывать имена людей, упало зрение, ухудшились навыки моторики, едва мог сам за собой ухаживать. Взрослая дочь Нина Кувшинова какое-то время совмещала работу преподавателя с уходом за пожилым человеком, но в какой-то момент ей пришлось искать помощи, тем более что живет она не рядом с папой, не в Новосибирске.

- Папа ушел на фронт добровольцем в 16 лет. Пришел с войны с наградами, проработал потом всю жизнь на Чкаловском заводе. Я его очень люблю! Пробовала совмещать работу преподавателя с уходом за отцом. Но на время сессии решила найти ему пансионат. Нашла частный дом престарелых «Ремели» на улице Инской: мне понравились отзывы, директор Елена была убедительной. Помимо ухода обещала пятиразовое питание, аниматоров, творческие вечера и мастер-классы, как на курорте, - рассказала КП-Новосибирск дочь пострадавшего Нина Кувшинова.

Название на вывеске и сайте было «Ремели», но договор заключался с ООО «Гармония», где директор Елена тоже была управляющей. В пансионате Нине объяснили, что все в порядке и это дочерняя организация.

- 29 марта я собрала папу в пансионат, купила ему новую, удобную одежду. Но когда навещала отца, он был одет в другие вещи, его одежда куда-то пропала. 18 мая у него был день рождения, но меня вдруг перестали пускать к нему якобы из-за карантина. Папа не привык жаловаться. Я думала, все в порядке. Вдруг 29 мая мне позвонила сиделка и сказала: «Забери деда, чтобы он выжил!» - продолжает Нина Кувшинова.

На следующее утро Нину не хотели пускать из-за карантина внутрь здания, но она прорвалась к отцу. Женщина была в шоке. Она говорит, отец был худой, заросший, с не стриженными ногтями и синяками по всему телу.

- Сиделки сказали мне, что папу били двое молодых мужчин, подозреваю - сотрудники пансионата. Отец подтвердил, что его били, но подробности объяснить не смог. Директор пансионата Елена стала оправдываться, мол, ветерана бил палкой его пожилой сосед по палате, у которого были приступы немотивированной агрессии. А этому соседу под 90 лет, он едва ходит с палочкой, его усаживают за стол под руки. Конечно, я не поверила. На следующий день я перевела папу в другой пансионат, где в каждой палате есть камеры наблюдения, - уточнила Нина Кувшинова.

Ветерана положили в реанимацию

После переезда женщина вызвала отцу-ветерану врача из частной клиники, тот зафиксировал синяки, ушибы, гематомы по всему телу. Дочь пришла в районный отдел полиции, написала заявление. Женщину направили в судмедэкспертизу, там пенсионерку ждал неприятный сюрприз.

- Мне сказали, мол, он же живой - руки-ноги не переломаны, значит, они не будут освидетельствовать. Тем временем отцу стало хуже. Думаю, из-за нервов и пережитого в пансионате. Прошло всего 12 дней, как я его забрала, а сегодня папу перевели в медсанчасть № 25, ему стало хуже - он в критическом состоянии. У него ступор, близкий к коме: отец перестал реагировать на людей, почти не ест. Врачи сказали, скорее всего, его будут кормить через зонд, он в реанимации, - говорит Нина Кувшинова. - Я считаю, что два месяца в пансионате подорвали его здоровье. Если бы сиделки не позвонили вовремя, то я могла бы его не спасти.

Дочь ветерана заплатила в пансионате на улице Инской более 62 тысяч - за три месяца вперед, но в доме престарелых отказались возвращать деньги даже за один не прожитый у них месяц. После огласки делом заинтересовался Следственный комитет.

- Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

КП-Новосибирск также готова выслушать и представить точку зрения директора пансионата.

Фото: предоставлено дочерью потерпевшего
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