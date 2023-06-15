В Бурятии полицейский вляпался в «скотскую историю»

В Джидинском районе разворачивается «скотская история»: у местной жительницы два фермера при поддержке полицейского вывели из ограды двух ее быков и увезли. Шокированная женщина написала заявление в прокуратуру о самоуправстве фермеров и полицейского, присутствовавшего при «продразверстке» и не пресекшего правонарушение.Эта детективная история началась еще в ноябре 2022 года, когда из личного подсобного хозяйства Сарюны Баторовой ушли два бычка. Последние всю зиму где-то гуляли, но затем 15 мая 2023 года сами пришли обратно домой. При этом скотинка не выглядела отощавшей. Наоборот, они прибавили в весе. Видимо, бычки, почувствовав молодых коров, прибились к чужому стаду и в приятном окружении перезимовали там.Однако радость владелицы была недолгой, 19 мая к ней на стоянку прибыл фермер Михаил Сосновский. Он в грубой и ультимативной форме заявил работникам фермы, что бычки его и они должны ему их отдать. На что те резонно ответили: а где доказательства? Сосновский ничего не сказал и ушел восвояси. Однако на утро следующего дня он заявился на ферму с компанией дружков. Более того, в его группе фигурировал участковый уполномоченный МВД России по Джидинскому району Сергей Ольшанский, который, несмотря на субботний день, не поленился прибыть на стоянку. Он был в штатском, но его присутствие придало группе Сосновского силы и дерзости - они сами открыли ворота и уволокли бычков, невзирая на возражения рабочих.В тот же день Сарюна Баторова, возмущенная произволом, приехала к участковому.- Он явно не хотел со мной встречаться, на телефонные звонки либо не отвечал, либо переносил встречу. Когда мы с ним через день все же встретились, я пояснила, что бычки были клеймены мною, но опознавательные знаки кем-то уничтожены и стали неразборчивыми. Но зато рога бычков с целью дополнительной идентификации ранее покрашены мною зеленой краской, и она, хотя и немного, но еще оставалась на рогах. Я предоставила ему фотографии и банку краски и сказала, что можно сделать экспертизу пигментов и это докажет, что бычки мои, - говорит Сарюна Баторова. - Однако участковый на все мои доводы говорил только, что «это не суть».В итоге участковый не подписал протокол принятия заявления. Не оформил документы на ее жалобу в тот же день. В итоге женщине пришлось обращаться с заявлением о самоуправстве и незаконном изъятии ее животных в дежурную часть. В тот же день адвокат потерпевшей предложил полицейским совместно с экспертом-криминалистом выехать в фермерское хозяйство, где находятся быки, взять пробы с рогов и изъять краску Баторовой для идентификации. Далее установить принадлежность быков и вернуть их законному владельцу.Однако в полиции, похоже, решили идти окружным путем. Заявительнице сообщили, что они решили провести биологическую экспертизу ДНК быков, сравнив два стада.- У каждой коровы и быка в обоих стадах возьмут кровь, но это как минимум у 200 голов надо будет сделать, и я не представляю, сколько денег и времени все это потребует, - недоумевает Сарюна Баторова.Последняя возмущена несправедливостью происходящего.В чате местного мессенджера некие сограждане попыталась ее же сделать крайней. Облив грязью, представить дело таким образом, что не у нее украли быков, а, наоборот, она это сделала.«Сколько же чужих быков она съела», - написал анонимный комментатор. Который правда вскоре удалил запись.Между тем ее защита полагает, что первопричиной этой «скотской истории», ведущей к трате бюджетных средств на проведение дорогостоящих экспертиз, стали довольно странные действия участкового. Который не должен был потворствовать незаконным действиям фермеров, изъявших без суда и следствия животных.В результате направлены официальные заявления на участкового в связи с вопросом о превышении им должностных полномочий в прокуратуру, руководству МВД по Бурятии и отдел собственной безопасности МВД по РБ.Добавим, что если полицейский вступает в сговор с одним из участников конфликта, то это может привести к нарушению законности и доверия граждан к местным и федеральным властям. В результате общество теряет веру в правоохранительные органы и законопослушание снижается. Это также может привести к безнаказанности, увеличению числа захватов скота и коррупции.В МВД по РБ не смогли прокомментировать ситуацию, ссылаясь на то, что «проводится проверка»Фото: «Номер один»