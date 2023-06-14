В Забайкалье запретили розничную продажу алкоголя на время выпускных

В Чите и районах Забайкальского края в разные дни с 15 июня по 3 июля из-за проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях будет запрещена продажа алкогольной продукции в розницу, сообщает официальный краевой портал.«Продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в дни запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс рублей, на юридических лиц - от 50 до 150 тыс рублей», - рассказал ведущий специалист отдела надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции РСТ Забайкальского края Илья Лёвин.Список дат и населённых пунктов края, на территории которых будет действовать «сухой закон» во время выпускных вечеров, размещён на сайте Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.В случае, если власти на местах перенесли или отменили праздничное мероприятие, запрет на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции также переносится на другую дату или отменяется. Если на территории муниципального образования не предусмотрено проведение выпускных вечеров, запрет на реализацию алкогольной продукции не действует.Фото: пресс-служба РСТ Забайкальского края