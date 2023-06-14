Общество 14.06.2023 в 17:07

В Забайкалье запретили розничную продажу алкоголя на время выпускных

Список дат и населенных пунктов края, на территории которых будет действовать «сухой закон», опубликован

A- A+
Текст: Номер один
В Забайкалье запретили розничную продажу алкоголя на время выпускных
В Чите и районах Забайкальского края в разные дни с 15 июня по 3 июля из-за проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях будет запрещена продажа алкогольной продукции в розницу, сообщает официальный краевой портал.

«Продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в дни запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс рублей, на юридических лиц - от 50 до 150 тыс рублей», - рассказал ведущий специалист отдела надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции РСТ Забайкальского края Илья Лёвин.

Список дат и населённых пунктов края, на территории которых будет действовать «сухой закон» во время выпускных вечеров, размещён на сайте Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

В случае, если власти на местах перенесли или отменили праздничное мероприятие, запрет на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции также переносится на другую дату или отменяется. Если на территории муниципального образования не предусмотрено проведение выпускных вечеров, запрет на реализацию алкогольной продукции не действует.

Фото: пресс-служба РСТ Забайкальского края

Теги
алкоголь запрет выпускные

Все новости

Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление – ожидаемый итог ПМЭФ-2023
14.06.2023 в 17:44
В Бурятии выявили 46 поджигателей сухой травы
14.06.2023 в 17:37
В Бурятии в летних загородных лагерях отдохнут 9,5 тысяч детей
14.06.2023 в 17:08
В Забайкалье запретили розничную продажу алкоголя на время выпускных
14.06.2023 в 17:07
«Забери деда, чтобы выжил»
14.06.2023 в 16:41
В Улан-Удэ ищут 30-летнюю горожанку
14.06.2023 в 16:23
Центр Улан-Удэ в День города закроют для движения
14.06.2023 в 16:10
Бурятской таможне – 35 лет
14.06.2023 в 16:07
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
14.06.2023 в 15:45
Ревнивый житель Бурятии забил сожительницу молотком
14.06.2023 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление – ожидаемый итог ПМЭФ-2023
Делегация Бурятии начала работу на Петербургском экономическом форуме
14.06.2023 в 17:44
В Бурятии выявили 46 поджигателей сухой травы
Нарушителей штрафуют и заставляют компенсировать расходы на тушение пожаров
14.06.2023 в 17:37
«Забери деда, чтобы выжил»
В Новосибирске 98-летний ветеран войны рассказал, что его били в частном доме престарелых
14.06.2023 в 16:41
В Улан-Удэ ищут 30-летнюю горожанку
Еще 9 апреля она ушла из дома прогуляться и не вернулась

14.06.2023 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru