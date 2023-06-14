Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление – ожидаемый итог ПМЭФ-2023

Делегация Бурятии начала работу на Петербургском экономическом форуме, который проходит в северной столице России 14-17 июня, сообщили в пресс-службе правительства республики.Республику представляет глава Бурятии Алексей Цыденов, первый зампред правительства Всеволод Мухин, министр экономики Екатерина Кочетова и заместитель руководителя администрации главы республики и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.Планируется заключить ряд соглашений с инвесторами, другими регионами России. Самым главным и ожидаемым станет соглашение с ПАО «Россети» о переводе частного сектора Улан-Удэ на электроотопление.Фото: Росконгресс