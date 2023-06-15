«Россети Сибирь» и Бурятия договорились о переводе частного сектора Улан-Удэ на электроотопление

Соглашение о содействии по переводу частного сектора Улан-Удэ на электроотопление подписали сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).Подписание документа стало одним из шагов по реализации проекта по переводу частных домовладений Улан-Удэ с печного отопления на электрическое в целях сокращения вредных выбросов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Реконструкция электросетевого хозяйства – одно из обязательных условий для перевода частного сектора на электроотопление. Мы понимаем, что для республики электричество является наиболее понятным и реальным инструментом сокращения вредных выбросов от частного сектора, который топится углем и дровами. Уже сейчас мы выделяем на разработку проектной документации со стороны энергетиков 475,6 млн рублей. И в ближайшее время жители уже увидят подомовые обходы «Россети Сибирь», чтобы для каждого дома определить необходимую мощность и удобное оборудование. По срокам мы определяемся с «Россетями» так: с 5 июня и до конца года будут проводиться обходы и разрабатываться проектная документация по пилотному проекту. В 2024 году работа по проектированию продолжится и параллельно начнутся сами строительные работы по реконструкции сетей Левого берега. В целом же проект по городу Улан-Удэ планируется завершить в 2027 году», – отметил Алексей Цыденов.На электроотопление планируется перевести 45 тыс частных домовладений. Выбросы от них в атмосферу, по подсчетам экологов, составляют порядка 215 тысяч тонн ежегодно.«Конечно, благодаря проактивной позиции Алексея Самбуевича и главное – комплексному и правдивому пониманию состояния электросетевого комплекса, проект по переводу на электроотопление в Бурятии двигается быстрее, чем в других регионах. Власть в регионе глубоко погружена в нашу проблематику, а мы в свою очередь готовы оправдать это доверие, своевременно и четко реализовав проект. И важно то, что жители города получат: первое – чистый воздух без примесей сажи, а второе – рост надежности и качества энергоснабжения на долгие годы», – сообщил Павел Акилин.Соглашение о сотрудничестве было подписано в присутствии председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова и руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максима Королькова.Напомним, 5 мая президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 14 марта 2023 года. Часть из них посвящена «социальной электрификации» Улан-Удэнской городской агломерации для перевода частного сектора с печного отопления на электрическое за счет федерального проекта «Чистый воздух». Энергетики «Россети Сибирь» начали подомовые обходы жителей частного сектора Улан-Удэ. В рамках подготовки проектно-сметной документации энергетики выясняют текущий способ отопления, объем имеющейся и необходимой мощности, определяют способ наиболее удобного способа электроотопления: конвекторы, обогреватели, электрический котел или теплые плинтусы.Фото: egov-buryatia.ru