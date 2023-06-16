В Улан-Удэ участились незаконные врезки в центральный водовод

В Улан-Удэ специалисты городского «Водоканала» вновь обнаружили незаконное подключение к сетям холодного водоснабжения. Потребитель надеялся, что в случае обнаружения такой незаконной врезки ему грозит всего лишь небольшой штраф. При этом, по его словам, именно подрядная организация, которая занималась прокладкой частного водовода посоветовала ему пойти таким «легким» путем, сообщили в муниципальном предприятии.«В начале лета мы вышли на строительную фирму. Там нам пообещали подключить наш дом к холодному водоснабжению. Мы знали, что без получения технических условий воду в дом нельзя провести, но подрядчик пояснил, что можно сначала сделать врезку в центральный водовод, а после заплатить штраф 40 тыс рублей. Муниципальный «Водоканал» откроет лицевой счет, и я буду платить за воду уже официально, по нормативу потребления или по прибору учёта, - рассказала жительница города Альбина Ч.Специалисты предприятия проводят ежедневные рейды на выявление таких «незаконщиков». За последний месяц про такие «добрые советы» от подрядных организаций слышат уже не в первый раз. Только за последние две недели сотрудники «Водоканала» обнаружили уже пять незаконных подключений в центральный водовод.«Мы вынуждены уже через СМИ донести до горожан тот факт, что при обнаружении незаконной врезки вы оплатите не только штраф, сумма которого больше 40 тыс рублей, но и пройдете всю необходимую процедуру по получению технических условий, расчета нагрузки на центральную систему водоснабжения и согласование проекта.«Подрядные организации просто вводят в заблуждение наших горожан, когда говорят о том, что после оплаты штрафа за врезку, они смогут пользоваться холодным водоснабжением на законном основании. Были случаи, когда повторно выявляли факт незаконного потребления у одних и тех же горожан, тогда они оплачивали штраф повторно», - отмечает заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алена Азаревич.При этом, сама процедура получения технических условий абсолютно бесплатная. Срок выдачи документов при их правильной подаче составляет не больше 7 дней. Будущий потребитель направляет заявление на подключение холодного водоснабжения и заключает договор. В это время проводится разработка и согласование рабочего проекта на строительство линии водоснабжения и выполняются все мероприятия, предусмотренные договором. Итогом становится подписание акта о подключении и уже тогда «Водоканал» открывает лицевой счёт своему новому потребителю.В «Водоканале» также поясняют тот факт, что те лицевые счета, которые были открыты горожанам, у которых было обнаружено незаконное подключение, после оплаты штрафа - аннулируются. Сами штрафы взыскиваются как добровольно, так и в судебном порядке.Для того, чтобы не быть обманутыми и не нарушать действующее законодательство, «Водоканал» рекомендует получить бесплатную консультацию по подключению холодного водоснабжения и водоотведения в филиалах предприятия по ул. Красноармейской,28 и ул. Заиграевская, 1, а также по номеру телефона: 37-99-00 (доб.306).Фото: «Водоканал»