В Улан-Удэ сносят трамвайные платформы

Все помнят, как в городе прошла большая кампания по обустройству «остановочного пространства» для тех, кто пользуются услугами муниципального трамвая. Платформы расширили (где можно) и выложили тротуарной плиткой. А сейчас стали сносить. Что происходит?





Жители города, которым необходимо сесть на трамваи на остановке «Республиканская больница» на улице Терешковой или, наоборот, выйти, возмущены отсутствием нормальных условий для этого.Посадочную платформу для трамваев «из центра» снесли напрочь, и люди долгое время лицезрели просто кучу грунта и камней. Платформа «в центр» в более целом состоянии, но тоже перекрыта для людей, ожидающих трамваи. Трамваи теперь останавливаются рядом с привычными местами – там для граждан сделали временные деревянные настилы.Как пояснили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик», на «Республиканской больнице» высотное положение трамвайных остановок было ненормативным. «В прошлом году переделывать остановки было поздно в связи с погодными условиями», - сообщили нашему изданию.Но подрядная организация написала письмо о том, что в 2023 году устранит нарушения. Так как гарантийный срок на работы составляет пять лет, ремонт проведут в рамках гарантии.«На других остановках работы не планируются», - сказали в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».Фото: «Номер один»