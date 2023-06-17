«А мне Байкал милей Мальдив…»

В начале 2023 года российские издания пестрили заголовками: «Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за границей», «Аморально кичиться своим отпуском», «Выезд чиновников ограничивают не сверху, а снизу». Запретить зарубежные поездки официально региональные власти не могут, но во многих субъектах Российской Федерации уже стали появляться «рекомендации» настоятельного характера, призывающие воздержаться от излишних поездок за пределы нашей страны. Произошло это на фоне очередного ряда скандалов, связанных с «импортным» отпуском депутатов. «Номер один» выяснил, где этим летом планируют отдохнуть депутаты и чиновники Бурятии.Наше издание провело опрос среди местных жителей солнечной столицы Бурятии и пришло к выводу, что тема, касающаяся отпуска наших чиновников, это больше не язвительная форма риторического вопроса с ожидаемым ответом, а полноценная политическая позиция.- Мое мнение таково: все чиновники, все депутаты должны отдыхать в России. Потому что должны почувствовать свое государство. Они обязаны поддерживать его, свои отечественные дома отдыха, туристические базы. Для них даже отдых - это их работа. Не в плане их личного имиджа, а имиджа всего нашего государства. Каждая их поездка демонстрирует качество нашей страны. Показывает, что у нас настолько все хорошо, что наши депутаты отдыхают только в нашем государстве. Вы хоть раз слышали, чтобы китайский слуга народа где-то отдыхал на пляжах? - поясняет улан-удэнка Арюна Меньжурова.Может показаться, что очень удобно рассуждать об отпуске за границей, когда ты ни разу там не был. Но стоит заметить, что россияне любят покорять иностранные горизонты. Туристический поток из России за границу вырос более чем на 17%. По итогам 2022 года Росстат зафиксировал 22,5 млн поездок. Из них почти 80% пришлось на дальнее зарубежье. Однако, также по данным Росстата, за десять месяцев 2022 года туристы совершили 125,1 млн поездок по России. Продолжая, следовательно, поддерживать отечественный туризм.- Я много раз была за границей. У меня подруга живет в Германии. И что вы думаете? Там прям круто, что ли? Мне было безумно скучно, пресно. Отдыхала на новогодних праздниках. Казалось бы, все должно быть красиво, увешано гирляндами в Рождество. Как в кино показывают. Но Москва в десятки раз круче на Новый год, чем их столица на Рождество. Это сугубо мое личное мнение. Москва ярче, светлее, динамичнее, богаче. В Германии скучные магазины. Там скучная одежда. Я часто шью себе наряды. Но вот за границей не увидела никакого разнообразия. У них все очень пресно. Это просто навеянный стереотип, что там лучше. У них консервативно, удобно. На Кубе вот интересно и ярко. А в Европе… - разводит руками горожанка Мария Симонова.Мы привели два наиболее ярких мнения. Остальные опрошенные придерживались аналогичной позиции в более сжатой форме. Но также отметили, что чиновники - слуги народа. Выполняющие свою работу на благо людей и государства. По мнению граждан, члены парламента обязаны проводить свои отпуска в пределах Российской Федерации. Интересно, насколько же ожидания людей совпадают с ближайшими планами госслужащих?Наше издание также опросило представителей Народного Хурала Республики Бурятия и депутатов Улан-Удэнского городского Совета. Дабы выяснить, как все-таки они планируют провести свои отпуска в 2023 году. Ответы и варианты форматов отдыха разошлись.Чиновники оказались наиболее занятыми людьми. Погрязшими в рабочей рутине и скованными должностными обстоятельствами. А порой самой обычной сезонностью.- Так как я директор Иволгинского плодово-ягодного питомника, то работа моя подразумевает сезонность. Это значит, что в весенне-летний период больше всего нагрузки. Работники питомника отдыхают зимой. Вместе с коллективом, так как он небольшой, мы ездим отдыхать на курорты в поселки Аршан, Горячинск. В декабре прошлого года две недели отдыхали в Таиланде. До пандемии ездили во Вьетнам. Вот таким образом проводим отдых в зимнее время. С наступлением весны работаем практически без выходных. Как говорится в пословице: «Один день весны год кормит», - рассказывает Найдан Чимбеев.Многие горожане также любят посещать близлежащие теплые страны, но, как и Чимбеев, с радостью отдают предпочтение родной Бурятии. Самой большой любовью, конечно же, считается Байкал.- Путешествовать очень люблю. Как сказал детский писатель Андерсен: «Путешествовать - значит жить!». Раньше было времени больше, поэтому у меня много воспоминаний о замечательных странах и достопримечательностях. У великого Данте было выражение: «Воспоминания - это единственный рай, откуда тебя никто никогда не изгонит!». Этим летом отдохнуть хочу на берегу самого экзотического озера Байкал. Столько нераскрытых тайн природы хочется изведать и наполниться неиссякаемой и волшебной энергией неповторимого озера. Мест много: Максимиха, Сухая, Ольхон. Байкал - бесценная драгоценность планеты! Ах, как же хочется в отпуск, - вздыхает депутат горсовета Улан-Удэ Людмила Пахомова.Ценителей Байкала и отдыха в семейном кругу также оказалось немало среди представителей власти.- Отпуск в основном провожу на соревнованиях и сборах по ушу. Летом остаток отпуска провожу дома, с семьей. Стараюсь обязательно съездить на несколько дней на Байкал. Байкал - это очень хорошо. И заряд энергии, и отдых, почти про все забываешь там. В этом году, наверное, также будет отдых, только еще короче. Выборный год - много работы. Мне нравится отдых у нас в Бурятии. Правда он очень быстро пролетает, - говорит депутат Хурала Игорь Марковец.Но были среди опрошенных и те, кто действительно смотрит на отпуск как на возможность покорить необъятную матушку-России во всей ее красе. По крайней мере когда-нибудь.- У меня есть огромное желание, чтобы туризм развивался в гостиничном, ресторанном, отельном и санаторно-курортном направлениях. Я, конечно, могу сказать, что выбрал бы путешествие именно по территории Бурятии. Республика у нас огромная. Большое количество людей живет, все они разные, и объединяет всех территория нашей республики. С радостью бы прокатился по населенным пунктам, узнал бы, где и как живут разные национальности. Хотел бы узнать больше об их традициях и кухне, - откровенничает депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев.Бурятия богата многогранными географическими пейзажами и многонациональной культурой народов. Здесь можно реализовать как пешие и автомобильные путешествия, так и конные.- Я бы очень многое хотел у нас здесь попробовать, посетить. Это моя мечта. Но если коротко, то, конечно же, это путь на Байкал. Хочу комфортного отдыха с красивыми видами. К сожалению, катастрофически не хватает времени. Поэтому только на Байкал. Но будь его больше, я бы отправился на Камчатку. Это тоже мое желание, - делится Денис Гармаев.Стремление к дальним поездам проявил и уполномоченный по правам предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев, также не забыв о родной республике.- Пока я даже не знаю, когда у меня будет отпуск. Но если он и случится, то планирую съездить на Байкал. Вообще в прошлом году в рамках своей работы я посетил все районы нашей республики. С плотными поездками, с ночевками. Ездили мы с предпринимателями. Оценил во всей красе нашу республику. Не просто на картинках или с легким туристическим визитом, а комплексно. В этом году я планировал бы поехать на Байкал. Раз в год точно туда езжу. Обычно предпочтение отдаю Усть-Баргузину. Там не так много народу, атмосферно. Хотел бы в Тункинскую долину съездить и в Курумкан. Они очень похожи между собой, места с высокой энергетической активностью, - говорит Чингис Матхеев.Мечта многих - отдых с наикрасивейшими видами. Но главное все-таки - качество предоставляемого сервиса. А такое можно встретить зачастую в курортных точках страны. Которые десятилетиями выстраивали систему отдыха.- А если масштабнее, то думаю сейчас насчет внутреннего, российского туризма. Как вариант рассматриваю Республику Алтай. Весь замечательный Алтайский край и его курорты. Хотелось бы посмотреть и сравнить. В этом году, думаю, не получится точно, но в планах такое есть. Можно это отнести к моим мечтам. И хотел бы еще в Ставрополь. Знаменитый Кисловодск, Минеральные Воды посетить. Это было бы замечательно, - продолжает Чингис Матхеев.Еще один депутат Хурала оказался не готов просто отдыхать на горячих песках Байкала.- Отпуск летом я не планирую. Путешествовать, конечно, люблю и этим летом собираюсь вновь объехать все районы Республики Бурятия. А также успеть побывать в Старобешевском районе ДНР с волонтерской и гуманитарной миссией, - говорит Сергей Дорош.Для тех, кто не знает, Старобешевский район расположен в Донецкой Народной Республике. Напомним, с прошлого года восемь дальневосточных регионов - Бурятия, Хабаровский край, Приморье, Камчатский регион, Магаданская, Сахалинская и Амурская области, а также Якутия - помогают населенным пунктам ДНР восстанавливать социальную инфраструктуру. Среди подшефных территорий - Шахтерск, Кировское, Ждановка, поселок Мироновский, Светлодарск, Дебальцево, Амвросиевский и Старобешевский районы.Как мы уже сказали, тема отпусков среди чиновников теперь вопрос политического значения. Но почему? Логическое заключение можно сделать из ответов опрошенных нами граждан Улан-Удэ.- Сейчас многим из них вообще запрещено выезжать за границу. Особенно если это верхний эшелон. Это те, кто связан с государственной тайной или какой-то категорией доступа. Вон сколько прецедентов было, когда наших представителей власти хватали за границей, провокации разные происходили. А потом разбирайся со всем этим, геморрой начинается. Один сын губернатора Красноярского края чего стоил. Целую операцию проводили, чтобы вытащить его. Я считаю, что чиновники должны Россию развивать. Они - слуги народа. Не должно быть такого, что мы налоги платим, а они на пляжах лежат. А сейчас это вообще политически опасно, - предполагает местный житель Максим Личенко.Действительно, ситуация, касающаяся государственной безопасности, в данный момент считается наиболее значимой и обостряется с каждым днем.- Какой отпуск. Им нельзя, это опасно. Могут быть провокации, разведка работает, все очень серьезно. Это не просто чтобы лишний раз не поднимать волну раздражения среди обывателей. Это уже политический вопрос. Ради безопасности своей страны и своих людей. Отдых за границей - это больше не шутка, - высказывается улан-удэнец Олег Степанов.Чиновники — это дороги, по которым мы ездим и ходим, коммуникации, которыми пользуемся, электроснабжение и горячая вода, которые имеем, детские сады и школы, поставившие нас на ноги. Перечислять можно долго. Все это - результат их труда. Создается это на деньги налогоплательщиков. Из чего и произрастает скепсис и недовольство среди населения: «Я плачу налоги, но не отдыхаю на Мальдивах. Почему они должны туда ездить?». Каждый может ответить самостоятельно. Но помните, чиновник - просто работа, которая не будет длиться всю жизнь, а пляжи никуда не денутся.Фото: pixabay.com