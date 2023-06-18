Жители Улан-Удэ жалуются на размытые дождем дорожные ямы

После дождей в Улан-Удэ стали появляться ямы. В том числе на тех участках, которые до этого уже были отремонтированы. Так, жители Левого берега, порекомендовали горожанам, которые завтра выходят на работу, выехать на работу пораньше. Так как огромных пробок не избежать. Для доказательства своих слов горожане отправили видео, на котором видны глубокие ямы, наполненные водой.«Рекомендуем жителям Левого берега завтра выезжать на работу пораньше, так как возможны большие задержки из-за огромной пробки от аэропорта до Нарана. Причиной является яма в конце Селенгинского моста, которая была размыта после дождя», - сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ».Фото: скриншот с видео