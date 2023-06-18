Общество 18.06.2023 в 15:41

Жители Улан-Удэ жалуются на размытые дождем дорожные ямы

На Левом берегу даже в выходные дни образовалась пробка
A- A+
Текст: Номер один
Жители Улан-Удэ жалуются на размытые дождем дорожные ямы
После дождей в Улан-Удэ стали появляться ямы. В том числе на тех участках, которые до этого уже были отремонтированы. Так, жители Левого берега, порекомендовали горожанам, которые завтра выходят на работу, выехать на работу пораньше. Так как огромных пробок не избежать. Для доказательства своих слов горожане отправили видео, на котором видны глубокие ямы, наполненные водой. 

«Рекомендуем жителям Левого берега завтра выезжать на работу пораньше, так как возможны большие задержки из-за огромной пробки от аэропорта до Нарана. Причиной является яма в конце Селенгинского моста, которая была размыта после дождя», - сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ». 

Фото: скриншот с видео 


Теги
Общество

Все новости

В Бурятии строят крупнейший в ДФО мясокомбинат
18.06.2023 в 16:52
В Кяхтинском районе при ДТП погибла женщина
18.06.2023 в 16:33
Театр «Байкал» выступит с концертом в Кремле
18.06.2023 в 16:11
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
18.06.2023 в 15:59
Жители Улан-Удэ жалуются на размытые дождем дорожные ямы
18.06.2023 в 15:41
В Улан-Удэ обвиняемый в ДТП водитель дошел до главы Следкома
18.06.2023 в 15:00
Глава Бурятии посетил дацан в Санкт-Петербурге
18.06.2023 в 13:20
В Бурятии распространяется зависимость от гадалок и гороскопов
18.06.2023 в 13:00
«Приехали две скорые, но не смогли откачать»
18.06.2023 в 12:03
В Бурятии стало известно о подвиге еще одного героя СВО
18.06.2023 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
В Бурятии строят крупнейший в ДФО мясокомбинат
Компания «Бурятмясторг» намеривается накормить мясом весь Дальний Восток
18.06.2023 в 16:52
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
Реконструкция этого участка началась еще в 2020 году
18.06.2023 в 15:59
Глава Бурятии посетил дацан в Санкт-Петербурге
Он был построен по инициативе выдающегося бурятского ламы и учёного Агвана Доржиева
18.06.2023 в 13:20
В Бурятии распространяется зависимость от гадалок и гороскопов
Об этом в соцсетях рассказывают очевидцы
18.06.2023 в 13:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru