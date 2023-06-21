Общество 21.06.2023 в 09:00

Биометрия

Для чего она нужна?
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Текст: Номер один
Биометрия
Pixabay

Вопрос: «Что такое биометрия? И где она может пригодится?»

Мария Львовна М.

Биометрия – это система распознавания людей по одной или более физическим, или поведенческим чертам (трехмерная фотография лица и/или тела, образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т.д.). Биометрия способна распознать человека по уникальным особенностям, например, отпечаткам пальцев или анализу сетчатки глаза.

Зарегистрировать ее можно с 18 лет. Это делается на добровольной основе: в любой момент после регистрации можно от нее отказаться в личном кабинете Госуслуг

Существует два способа зарегистрировать биометрию:

- стандартная - онлайн через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия»

- подтвержденная - лично в отделении банка.

В Правительстве выпустили постановление о правилах работы с биометрическими данными. В него вошли запреты на использование биометрии при приеме на обучение, на итоговых экзаменах, консультации у врача, при продаже рецептурных лекарств, а также для установления личности с использованием паспорта.

Правила будут действовать с 1 июня текущего года до 1 июня 2029 года.

Сдать биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия» или лично в отделении банков.

Где можно использовать биометрию:

- для безналичных расчетов до 5000 рублей;

- в банке для подтверждения личности клиента при дистанционном и личном обслуживании;

- в контакт-центре при обращении;

- на особо важном объекте, чтобы пройти КПП;

на почте, чтобы получить письмо или посылку.

 

 

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