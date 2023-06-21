Биометрия
Вопрос: «Что такое биометрия? И где она может пригодится?»
Мария Львовна М.
Биометрия – это система распознавания людей по одной или более физическим, или поведенческим чертам (трехмерная фотография лица и/или тела, образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т.д.). Биометрия способна распознать человека по уникальным особенностям, например, отпечаткам пальцев или анализу сетчатки глаза.
Зарегистрировать ее можно с 18 лет. Это делается на добровольной основе: в любой момент после регистрации можно от нее отказаться в личном кабинете Госуслуг
Существует два способа зарегистрировать биометрию:
- стандартная - онлайн через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия»
- подтвержденная - лично в отделении банка.
В Правительстве выпустили постановление о правилах работы с биометрическими данными. В него вошли запреты на использование биометрии при приеме на обучение, на итоговых экзаменах, консультации у врача, при продаже рецептурных лекарств, а также для установления личности с использованием паспорта.
Правила будут действовать с 1 июня текущего года до 1 июня 2029 года.
Сдать биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия» или лично в отделении банков.
Где можно использовать биометрию:
- для безналичных расчетов до 5000 рублей;
- в банке для подтверждения личности клиента при дистанционном и личном обслуживании;
- в контакт-центре при обращении;
- на особо важном объекте, чтобы пройти КПП;
на почте, чтобы получить письмо или посылку.