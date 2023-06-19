Общество 19.06.2023 в 11:17

На таможенном посту МАПП Кяхта начала действовать система двойного коридора

Она упрощает  таможенные процедуры и ускоряет время прохождения границы

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Текст: Номер один
На таможенном посту МАПП Кяхта начала действовать система двойного коридора
В Бурятии на таможенном посту МАПП Кяхта (россйиско-монгольская граница) на пассажирском направлении «Выезд» стала действовать  система  «красного» и «зеленого» коридоров, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Врежа Татевосяна, cистема двойного коридора позволяет значительно упростить таможенные процедуры и ускорить время прохождения границы. По «зеленому» коридору следуют те пассажиры, кто не имеет товаров, обязательных для письменного декларирования. Если же при выезде с территории Евразийского экономического союза, у гражданина при себе имеются личные вещи и товары, подлежащие декларированию, тогда пассажир обязан заполнить пассажирскую таможенную декларацию и выбрать для движения «красный» коридор.

Так, например, обязательному декларированию подлежат наличные денежные средства и денежные инструменты свыше $10 000 в эквиваленте, рассчитанному по курсу ЦБ на дату вывоза, культурные ценности, растения и животные, находящиеся на грани исчезновения, государственные награды, оружие и патроны, лекарства с наркотическими или психотропными веществами.

В то же время если у таможенного инспектора возникают подозрения, то он вправе остановить пассажира, проходящего по «зеленому коридору» для проведения таможенного контроля его товаров и вещей. Если в ходе таможенного контроля будет обнаружено, что у проверяемого лица имелись предметы, которые попадают под обязанность декларирования, то ему грозит ответственность за административное нарушение по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Вреж Татевосян добавил, что при наличии любых сомнений в части необходимости декларирования товаров, необходимо ознакомиться с актуальным перечнем товаров, который размещен на официальном сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам». Пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить как в зоне таможенного контроля, так и заранее в электронном виде на сайте ФТС России.

Напомним, в целях ускорения и упрощения таможенных процедур в отношении физических лиц и в соответствии с приказом ФТС России многосторонний автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта через государственную границу Российской Федерации включен в перечень мест прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора – «красного» и «зеленого».

Фото: Бурятская таможня

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