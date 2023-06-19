Общество 19.06.2023 в 15:26

Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам

Бюджет республики на поддержку воинов-земляков выделил 2,6 млрд. рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам
В Бурятии за счет добровольных взносов собрано более 281 млн. рублей на помощь военнослужащим в зоне СВО, сообщили в пресс-службе правительства республики. Важную помощь в поддержке бойцов оказывают население, бизнес-сообщество и общественные организации.

«Волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Для того, чтобы централизованно закупать и доставлять необходимую помощь военнослужащим, в Бурятии работает АНО «Содействие». Организация полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, а также организует доставку из рук в руки закупленных спецсредств и другой помощи», - рассказали в пресс-службе.


В свою очередь, правительство республики на постоянной связи с командованием воинских соединений Бурятии решает вопросы по обеспечению военных-земляков спецсредствами, экипировкой, медицинскими принадлежностями.

Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения спецоперации, в 2022-2023 годах составил 2,6 млрд. рублей.


Эти средства были направлены на единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей, единовременную денежную выплату в размере 200 тыс. рублей добровольцам и контрактникам, а также на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению воинских формирований Минобороны России, Росгвардии, участвующих в проведении СВО. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
спецоперация

Все новости

Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара
19.06.2023 в 15:55
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
19.06.2023 в 15:53
Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам
19.06.2023 в 15:26
На трассе в Бурятии разбился автомобиль с детьми
19.06.2023 в 14:10
За неделю превратили его в «овощ»
19.06.2023 в 13:54
Деревья Улан-Удэ снова атакует моль
19.06.2023 в 13:53
В Бурятии мужчина упал с моста и утонул
19.06.2023 в 12:55
В Бурятии сельчанка ранила ножом сестру
19.06.2023 в 12:04
Московские рестораны заинтересовались боргойской бараниной из Бурятии
19.06.2023 в 11:34
В Бурятии воскресенье стало «черным» днем для водителей
19.06.2023 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара
Это больше, чем планировалось ранее
19.06.2023 в 15:55
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
В строительство нового медицинского корпуса будет инвестирован 1 млрд рублей
19.06.2023 в 15:53
За неделю превратили его в «овощ»
Новосибирец умер в пансионате той же фирмы, где случился скандал с побоями 98-летнего ветерана
19.06.2023 в 13:54
Деревья Улан-Удэ снова атакует моль
Власти просят горожан обработать деревья на своих участках
19.06.2023 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru