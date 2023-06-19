Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам

«Волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Для того, чтобы централизованно закупать и доставлять необходимую помощь военнослужащим, в Бурятии работает АНО «Содействие». Организация полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, а также организует доставку из рук в руки закупленных спецсредств и другой помощи», - рассказали в пресс-службе.







Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения спецоперации, в 2022-2023 годах составил 2,6 млрд. рублей.







В Бурятии за счет добровольных взносов собрано более 281 млн. рублей на помощь военнослужащим в зоне СВО, сообщили в пресс-службе правительства республики. Важную помощь в поддержке бойцов оказывают население, бизнес-сообщество и общественные организации.В свою очередь, правительство республики на постоянной связи с командованием воинских соединений Бурятии решает вопросы по обеспечению военных-земляков спецсредствами, экипировкой, медицинскими принадлежностями.Эти средства были направлены на единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей, единовременную денежную выплату в размере 200 тыс. рублей добровольцам и контрактникам, а также на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению воинских формирований Минобороны России, Росгвардии, участвующих в проведении СВО.Фото: пресс-служба правительства Бурятии