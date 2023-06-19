Общество 19.06.2023 в 15:53
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
В строительство нового медицинского корпуса будет инвестирован 1 млрд рублей
Текст: Номер один
Центр восточной медицины и туристическую инфраструктуру создадут в Улан-Удэ в рамках мастер-плана городской территории. Об этом сообщил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
«В Улан-Удэ есть существенные заделы для медицинского туризма, связанного с географическими и культурно-духовными особенностями. Здесь фактически уже работает кластер, связанный с восточной медициной, но пока это малые и средние компании. ДОМ.РФ, в рамках мастер-планов, построит здесь новый корпус Центра восточной медицины, которая станет одним из приоритетов диверсификации экономики Улан-Удэ», - сказал он на панельной дискуссии «Индустриальные города 2.0» в рамках ПМЭФ.
По словам спикера, коммерческий медицинский сектор с брендом восточной медицины имеет существенный экономический потенциал для быстрорастущего столичного города, который сегодня испытывает дефицит высококвалифицированных рабочих мест. «В строительство нового медицинского корпуса будет инвестировано один миллиард рублей. Здесь будет создано 50 новых рабочих мест», - подчеркнул Финогенов. По предварительным оценкам, новое предприятие принесет столице Бурятии около 75 млдр рублей в ежегодный валовый городской продукт (ВГП).
Одновременно с Центром восточной медицины ДОМ.РФ запланировал создать инфраструктуру туристического кластера поселка Верхняя Березовка, расположенного на окраине Улан-Удэ. Это также позволит создать новые рабочие места в городе, продолжить развитие его инфраструктуры и общественного транспорта, раскрыть природный и культурный потенциал региона для жителей и гостей Бурятии.
По информации ДОМ.РФ, мастер-план предусматривает и поддержку развития креативного сообщества Улан-Удэ. Здесь запланировано строительство центра креативных индустрий «Хэб-Хаб»,школы креативных индустрий «Байкал ART», центра развития культуры и современного искусства «Залуу», центра создания креативных прототипов Восточно-Сибирского государственного института культуры.
«Зачастую творческие индустрии нужно из онлайна вывести в офлайн», - считает эксперт. По его мнению, в Бурятии, как и во многих российских регионах, есть очень активные малые компании, которые работают на весь мир в онлайне и связаны с IT или с новым искусством, но при этом никак не представлены в городской среде. «И когда ты находишь им определенное место, даешь льготные помещения или вообще выделяешь бесплатно, это их мотивирует регистрироваться и платить налоги и закрепляет на территории своего региона», - сказал Финогенов.
Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатор - Фонд Росконгресс.
Фото: unsplash.com
«В Улан-Удэ есть существенные заделы для медицинского туризма, связанного с географическими и культурно-духовными особенностями. Здесь фактически уже работает кластер, связанный с восточной медициной, но пока это малые и средние компании. ДОМ.РФ, в рамках мастер-планов, построит здесь новый корпус Центра восточной медицины, которая станет одним из приоритетов диверсификации экономики Улан-Удэ», - сказал он на панельной дискуссии «Индустриальные города 2.0» в рамках ПМЭФ.
По словам спикера, коммерческий медицинский сектор с брендом восточной медицины имеет существенный экономический потенциал для быстрорастущего столичного города, который сегодня испытывает дефицит высококвалифицированных рабочих мест. «В строительство нового медицинского корпуса будет инвестировано один миллиард рублей. Здесь будет создано 50 новых рабочих мест», - подчеркнул Финогенов. По предварительным оценкам, новое предприятие принесет столице Бурятии около 75 млдр рублей в ежегодный валовый городской продукт (ВГП).
Одновременно с Центром восточной медицины ДОМ.РФ запланировал создать инфраструктуру туристического кластера поселка Верхняя Березовка, расположенного на окраине Улан-Удэ. Это также позволит создать новые рабочие места в городе, продолжить развитие его инфраструктуры и общественного транспорта, раскрыть природный и культурный потенциал региона для жителей и гостей Бурятии.
По информации ДОМ.РФ, мастер-план предусматривает и поддержку развития креативного сообщества Улан-Удэ. Здесь запланировано строительство центра креативных индустрий «Хэб-Хаб»,школы креативных индустрий «Байкал ART», центра развития культуры и современного искусства «Залуу», центра создания креативных прототипов Восточно-Сибирского государственного института культуры.
«Зачастую творческие индустрии нужно из онлайна вывести в офлайн», - считает эксперт. По его мнению, в Бурятии, как и во многих российских регионах, есть очень активные малые компании, которые работают на весь мир в онлайне и связаны с IT или с новым искусством, но при этом никак не представлены в городской среде. «И когда ты находишь им определенное место, даешь льготные помещения или вообще выделяешь бесплатно, это их мотивирует регистрироваться и платить налоги и закрепляет на территории своего региона», - сказал Финогенов.
Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатор - Фонд Росконгресс.
Фото: unsplash.com