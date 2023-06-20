Общество 20.06.2023 в 12:53

Еще одна пенсионерка умерла в скандальном пансионате Новосибирска

Скончавшуюся пенсионерку 11 дней продержали в морге, не сообщив родным о ее смерти
A- A+
Текст: Номер один
Еще одна пенсионерка умерла в скандальном пансионате Новосибирска
Череда жалоб на новосибирский пансионат для пожилых людей продолжается. На этот раз в редакцию КП-Новосибирск обратились родственники Галины Кирилловой, женщина умерла в частном доме престарелых на 95-м году жизни. Пенсионерка сама просила родных найти хороший пансионат, тогда ее 75-летняя невестка заключила договор с ООО «Гармония» и оплатила там месяц пребывания. Родным обещали видео- и аудиосвязь с бабушкой, но ничего этого не было. Тревогу забила внучка Ольга из Калининграда - она оборвала трубки, и в пансионате признались, что женщина умерла 11 дней назад.

«Может, у нее был приступ?»

Жительница Новосибирска Галина Кириллова пережила Великую Отечественную войну, получила звание «Ветеран труда», вырастила двух сыновей. Но на старости лет женщина осталась одна в квартире, сыновья тяжело болели, а невестка Маша не успевала ей помогать. В 2021 году врачи заменили пенсионерке кардиостимулятор, и она почти перестала вставать.

- Галина Федоровна давно поднимала вопрос о пансионате. Это с разной периодичностью длилось в течение 10 лет. Я ее всегда отговаривала, но бабушка стояла на своем. Невестка нашла пансионат «Ремели», заключила договор с 18 октября 2021 года и заплатила за месяц вперед. Там нам обещали видеосвязь с бабушкой, а невестка говорила, что будет навещать ее, - рассказала КП-Новосибирск внучка пенсионерки Ольга, живущая в Калининграде.

Раньше Ольга с мамой звонили бабушке каждую неделю из Калининграда, а теперь, после переезда Галины Кирилловой в пансионат, не могли дозвониться. Стали звонить невестке, но та не успевала навестить свекровь из-за проблем со здоровьем. А ее племянницу к бабушке не пустили. Родственники решили достучаться хоть до кого-нибудь в доме престарелых.

- Нам дали контакты менеджера Анжелики, она заверила, что с бабушкой все хорошо, только мало ест. Через пару дней мы снова начали дозваниваться, смогли достучаться только на номер на сайте пансионата. Мне и сказали, что бабушка умерла 8 ноября, уже 11 дней она лежала в морге. Как она жила предыдущие 20 дней в пансионате? Может, у нее приступ был и они не вызвали скорую? Мы не понимаем, почему от нас скрывали, почему не известили, - недоумевает Ольга.

Внучка стала бить тревогу, вылетела из Калининграда в Новосибирск на похороны. Пошла разбираться в пансионат, но к тому моменту менеджера Анжелику временно отстранили, она была недоступна.

Скандальный пансионат

Теперь Ольга готовит заявление в прокуратуру. Если почти 2 года назад она еще сомневалась, что смерть бабушки может носить криминальный характер, то теперь задумалась об этом. Ведь на пансионат идут жалобы родственников клиентов. Резонансным стало дело 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который после пансионата попал в реанимацию. На теле дедушки не было живого места - синяки такие, будто его жестоко били.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества. После публикаций в СМИ начали всплывать и другие жалобы: житель Новосибирска Евгений рассказал, что потерял в этом же пансионате отца - военного пенсионера. Сын считает, что папу могли спасти, но никто вовремя не привлек врачей. Публичная жалоба Ольги - третья по счету. Она хочет разобраться в смерти бабушки.

- Документы были утеряны. Уже почти 2 года прошло, но смерть бабушки до сих пор покоя не дает, - признается Ольга. - У невестки позиция такая: «Зачем ворошить прошлое? Бабушку не вернуть». Я же хочу спасти других пенсионеров от издевательств, хочу, чтобы был нормальный уход и была связь с ними. Раз начали всплывать все эти истории, то и мы молчать не будем.

Комментарий юриста: «Должны остаться чеки»

Новосибирские юристы уверены, что родственники могут обратиться в суд с иском к пансионату. Если договор не сохранился, должны были остаться чеки или банковские платежи, которые докажут оплату пансионата.

- Родственники могут подать в суд иск о нарушении закона «О защите прав потребителей». Кроме того, можно написать заявление в прокуратуру с просьбой проверить факт смерти. Почему умершая пролежала в морге 11 дней? Морг должен был сразу сообщить родным о поступлении тела. Если умерла в санатории, врачи должны были определить причину смерти, а полиция - зарегистрировать факт и сообщить родственникам. В зависимости от проверки может быть состав статьи о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем вред здоровью, - сообщила КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина.

Фото: предоставлено родственниками
Теги
инцидент пансионат старики смерть

Все новости

Самолеты из Улан-Удэ во Владивосток станут летать чаще
20.06.2023 в 13:22
Еще одна пенсионерка умерла в скандальном пансионате Новосибирска
20.06.2023 в 12:53
ЗГРП предлагает высокооплачиваемые вакансии
20.06.2023 в 12:41
В Бурятии резко выросли цены на топливо
20.06.2023 в 12:11
В Бурятии для мониторинга ящура будут отстреливать косуль
20.06.2023 в 11:11
В Бурятской сельхозакадемии создадут лабораторию лекарственных трав
20.06.2023 в 11:07
В Улан-Удэ обнаружили строящиеся гаражи-самоволки
20.06.2023 в 10:56
Кандидата предварительного голосования «Единой России» в Бурятии Вячеслава Дондокова наградили Орденом Мужества
20.06.2023 в 10:47
В Северобайкальске осужден пассажир, ударивший в вагоне-ресторане попутчика стаканом
20.06.2023 в 10:29
В Бурятии усиливается нехватка медиков
20.06.2023 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Самолеты из Улан-Удэ во Владивосток станут летать чаще
Авиакомпания «Аврора» запускает дополнительный рейс
20.06.2023 в 13:22
ЗГРП предлагает высокооплачиваемые вакансии
Заработная плата на разных позициях колеблется от 35 до 115 тыс рублей  
20.06.2023 в 12:41
В Бурятии резко выросли цены на топливо
Подорожал как бензин популярных марок, так и «дизель»
20.06.2023 в 12:11
В Бурятии для мониторинга ящура будут отстреливать косуль
Жертвами мониторинга падут 23 косули в девяти районах республики
20.06.2023 в 11:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru