В Улан-Удэ дачник погиб от насоса

В Улан-Удэ накануне днем на берегу реки Селенги возле садового участка обнаружено тело 20-летнего молодого человека. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, молодой человек проживал в доме на территории садового товарищества вместе с сожительницей. Их участок граничил с берегом реки, откуда при помощи электрического насоса они набирали воду для полива огорода и бытовых нужд. Вчера днем молодой человек стал устанавливать на реке насос, чтобы набрать воду в баню. Насос после включения в сеть упал с подставки в реку. Молодой человек, находившийся рядом, получил электротравму и скончался. Сожительница, обнаружив его в воде, вытащила тело на берег, при этом сама ощущала удары током.В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Для выяснения точной причины смерти молодого человека назначено судебно-медицинское исследование.Фото: buryatia.sledcom.ru