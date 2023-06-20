Общество 20.06.2023 в 14:24
В Улан-Удэ дачник погиб от насоса
Насос после включения в сеть упал с подставки в реку, молодой человек получил электротравму
Текст: Номер один
В Улан-Удэ накануне днем на берегу реки Селенги возле садового участка обнаружено тело 20-летнего молодого человека. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По предварительным данным, молодой человек проживал в доме на территории садового товарищества вместе с сожительницей. Их участок граничил с берегом реки, откуда при помощи электрического насоса они набирали воду для полива огорода и бытовых нужд. Вчера днем молодой человек стал устанавливать на реке насос, чтобы набрать воду в баню. Насос после включения в сеть упал с подставки в реку. Молодой человек, находившийся рядом, получил электротравму и скончался. Сожительница, обнаружив его в воде, вытащила тело на берег, при этом сама ощущала удары током.
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Для выяснения точной причины смерти молодого человека назначено судебно-медицинское исследование.
Фото: buryatia.sledcom.ru
По предварительным данным, молодой человек проживал в доме на территории садового товарищества вместе с сожительницей. Их участок граничил с берегом реки, откуда при помощи электрического насоса они набирали воду для полива огорода и бытовых нужд. Вчера днем молодой человек стал устанавливать на реке насос, чтобы набрать воду в баню. Насос после включения в сеть упал с подставки в реку. Молодой человек, находившийся рядом, получил электротравму и скончался. Сожительница, обнаружив его в воде, вытащила тело на берег, при этом сама ощущала удары током.
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Для выяснения точной причины смерти молодого человека назначено судебно-медицинское исследование.
Фото: buryatia.sledcom.ru
Тегиинцидент электротравма гибель