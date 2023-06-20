Общество 20.06.2023 в 15:02

Жительнице Бурятии запретили катать туристов на аэролодке по Байкалу

Женщина перевозила людей на судне без лицензии
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Текст: "Номер один"
Жительнице Бурятии запретили катать туристов на аэролодке по Байкалу

Бурятский транспортный прокурор обратился в Октябрьский районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о запрете эксплуатации маломерного судна до устранения нарушений закона.

Собственником маломерного суда является жительница Улан-Удэ. Летом прошлого года женщина организовала перевозку пассажиров на аэролодке «Север 750К» на озере Байкал, пока однажды не попалась проверяющим. Стоимость одного билета составляла 500 рублей, на лодке катались восемь человек. Маломерным судном управлял мужчина, у которого не было удостоверения на право управления маломерным судном. У владелицы аэролодки, в свою очередь, не было лицензии.

Согласно закону № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» владелец судна должен получить лицензию на перевозку людей.

Из объяснений предпринимателя следует, что она планирует осуществлять пассажирские перевозки на маломерном судне в акватории озера Байкал.

«Неисполнение предпринимателем требований федерального закона РФ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» при эксплуатации маломерного суда в целях осуществления пассажирских перевозок в акватории озера Байкал влечет нарушение прав пассажиров на безопасность плавания, получения качественных и безопасных пассажирских услуг», - указано в материалах дела.

Суд решил исковые требования Бурятского транспортного прокурора к предпринимателю о запрете эксплуатации маломерного судна удовлетворить.

«Запретить ИП эксплуатацию маломерного суда в целях осуществления пассажирских перевозок до устранения нарушений закона: до получения лицензии и до регистрации маломерного суда», - постановили в суде.

 
Фото: "Номер один"

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