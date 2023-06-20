Поезда между Иркутском и Северобайкальском будут курсировать ежедневно

В июле 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд №353/354 сообщением Иркутск – Северобайкальск. Состав будет курсировать в дни, когда в расписании отсутствуют регулярные маршруты между столицей Приангарья и севером Бурятии, начиная с 8 июля.Из Иркутска поезд будет отправляться в 23:06 и через день прибывать в Северобайкальск в 12:43. В обратный рейс состав будет уходить в 17:50 и прибывать в областной центр спустя сутки в 06:21. Время указано местное.Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов.Фото: company.rzd.ru