Водоемы в пригородах Улан-Удэ наводнили опасные бактерии и яйца глистов

В Бурятии в пробе воды, отобранной из реки Селенга в районе Сотниково в месте выпуска сточных вод левобережных очистных сооружений, установлено превышение гигиенического норматива по содержанию обобщенных колиформных бактерий в 8,6 раз, Escherichia coli в 6,8 раза. В пробе воды, отобранной из карьера в микрорайоне Загорск, обнаружено яйцо аскариды. Об этом сегодня сообщили в мэрии Улан-Удэ со ссылкой на данные мониторинга Роспотребнадзора Бурятии.«Это свидетельствуют об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Использовать эти точки для купания, отдыха и занятий спортом опасно», - предупреждают в мэрии.Фото: «Номер один»