В Бурятии коллектив почтового отделения увольняется в полном составе

В селе Турка Прибайкальского района в связи с увольнением всего коллектива предприятия из-за низких зарплат с 1 июля закрывается единственное на пять населенных пунктов почтовое отделение.Тем самым доступа к почтовым услугам могут лишиться жители, в общем-то, перспективного села. Ведь Турку в республике позиционируют как место инвестиций и туристический центр на Байкале. Сейчас там идет строительство высококлассных отелей в рамках особой туристической зоны. Население Турки явно будет увеличиваться в связи с развитием внутреннего туризма и сервиса, а значит вырастет и востребованность услуги. Также почтовым пунктом пользовались и жители близлежащих сел Ярцы, Исток, Золотой, Соболиха. Теперь и они рискуют лишиться доступа к государственной услуге. Причина увольнения трудового коллектива почты - низкий уровень оплаты труда.- У нас на почте и так уровень заработной платы был крайне низким. С учетом северного коэффициента операционист получала около 20 тыс. рублей. Однако в июне нам пришло уведомление, что ставка оплаты операциониста с 1 июля снижается до 0,4, что означает уменьшение заработной платы на 60%, - сообщила «Номер один» начальник почтового отделения села Турка Галина Савина. - В итоге трудовой коллектив написал заявление об увольнении и с 1 июля работать на почте будет некому.Добавим, что помимо низких зарплат работники почты были вынуждены выполнять работу за себя и за того парня.- В штатном расписании нашего почтового отделения не заложена ставка на технического работника, и я, как начальник почты, вынуждена выполнять и эту работу, - продолжает Галина Савина. - Летом очищаю почтовое отделение от пуха, а зимой работаю лопатой, раскидывая снег, который порой идет у нас зимой неделями.Еще более несправедливыми выглядят оплата труда и условия работы почтальонов. У них сокращение зарплат с июля произошло в еще большем объеме - 0,3 ставки, а для развозки почты они нередко используют личные автомобили, расходы по которым не оплачиваются.Тем не менее, несмотря на переработку, коллектив отделения из шести человек справлялся с растущим уровнем нагрузки и не роптал. Однако сокращение зарплат почти в два с лишним раза в тот момент, когда зарплаты, наоборот, индексируют по всей стране, возмутило коллектив.Добавим, что с 2019 года ФГУП «Почта России» реорганизовано в АО «Почта России».В результате сегодня, чтобы получить ту же посылку или оплатить кредит в «Почта-банке», жителям Прибайкалья придется прикладывать сверхусилия.- Почта это не просто место для получения писем и посылок, ведь у нее немало и других социальных функций, прежде всего это получение пенсий, оплата коммунальных и других платежей, покупка печатных СМИ, в том числе подписных, - говорит местный предприниматель Алексей Башаров.По словам жителя Турки, ближайшее почтовое отделение находится на расстоянии 114 километров, в селе Турунтаево.- Из Турки до Турунтаево билет на автобус стоит 450 рублей в одну сторону, ездить за письмом так дорого нет никакой экономической целесообразности, - отмечает он. - Люди возмущены, непонятно, как пенсионеры будут получать пенсию. Почтальон Печкин к ним точно не приедет теперь.Усложнение доступа к почтовым услугам ведет за собой целый комплекс проблем для жителей сельской местности, которые будут вынуждены также дополнительно тратить не только деньги, но и драгоценное время на поездки в другие дальние почтовые отделения для отправки и получения почты. Также мы увидим и ухудшение качества жизни.Почтовые отделения порой были важным местом, где жители сельской местности могли общаться друг с другом, обмениваться новостями и сообщениями. Своего рода местным центром, как школа. Когда закрываются такие центры, то вместе с потерей рабочих мест из сел исчезает что-то, что невозможно заменить.Тем не менее в УФПС полагают, что конфликтная ситуация будет разрешена.- Да, произошла определенная оптимизация штатного расписания в ряде почтамтов, однако ни о каком закрытии отделений в республике речи не идет, - сообщил «Номер один» заместитель директора УФПС по РБ Сергей Бородин. По его словам, некоторые работники почтовых отделений, например Турки и Горячинска,«хотят выдать желаемое за действительное».- Недавно глава республики Алексей Цыденов посетил Горячинск и ему пожаловались пенсионеры, что местное отделение почты якобы закрывается из-за увольнения почтальонов. Так вот и это, и другие почтовые отделения продолжат работу, а пенсии будут доставляться бесперебойно.В правительстве республики отмечают, что почтовая сеть в регионе усовершенствуют. В республике планируется отремонтировать 21 отделение почтовой связи. Модернизация затронет 11 районов Бурятии. Как сообщил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, «кроме ремонта зданий будет расширен функционал «Почты России», чтобы ее сотрудники могли оказывать жителям маленьких городов и сел необходимые им услуги. Уже сейчас почтальон осуществляет доставку не только прессы и писем, но также приносит пенсию, продукты, медикаменты и товары».В Народном Хурале же полагают, что необходимо привлечь внимание федеральных органов власти к ситуации с почтальонами в Бурятии.- Сокращения и резкое снижение оплаты труда почтальонов идут вразрез федеральной политике доступности госуслуг, причем повсеместно, не только в Прибайкалье, но и в северных районах республики. И если так пойдет дальше, то почту нам будут завозить эпизодически и на лошадях, - полагает депутат Олег Голюк.Тем не менее депутат признал, что «рычагов влияния на почтовиков немного, поскольку компания акционировалась, а руководство сидит в Москве».Фото: «Номер один»