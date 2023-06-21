Общество 21.06.2023 в 00:34
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Андрей Кравцов - боец 37-й мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Кяхте
Текст: Номер один
Первым российским военным, получившим миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов, следует из Telegram-канала главы региона Алексея Цыденова, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе губернатор опубликовал имена военнослужащих, с которыми встретился президент Владимир Путин. В этом списке значится и Кравцов, получивший орден Мужества. «Кравцов Андрей Владимирович — рядовой, помощник гранатометчика», — говорится в публикации.
Во вторник Минобороны сообщило, что ему вручили денежную премию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского. Ее учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири». Сертификат Кравцову передал член Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. По его словам, такие выплаты следует считать дополнением к тому, что делают власти.
В военном ведомстве подчеркнули, что в союз «Забота Сибири» входят бизнесмены, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО.
По данным Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники денежные выплаты получили 3193 российских военных.
Тридцать седьмая мотострелковая бригада дислоцируется в городе Кяхта. За особый героизм при отражении украинского наступления ее военнослужащие были удостоены орденов и других наград.
Фото: РИА Новости/скриншот
На прошлой неделе губернатор опубликовал имена военнослужащих, с которыми встретился президент Владимир Путин. В этом списке значится и Кравцов, получивший орден Мужества. «Кравцов Андрей Владимирович — рядовой, помощник гранатометчика», — говорится в публикации.
Во вторник Минобороны сообщило, что ему вручили денежную премию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского. Ее учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири». Сертификат Кравцову передал член Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. По его словам, такие выплаты следует считать дополнением к тому, что делают власти.
В военном ведомстве подчеркнули, что в союз «Забота Сибири» входят бизнесмены, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО.
По данным Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники денежные выплаты получили 3193 российских военных.
Тридцать седьмая мотострелковая бригада дислоцируется в городе Кяхта. За особый героизм при отражении украинского наступления ее военнослужащие были удостоены орденов и других наград.
Фото: РИА Новости/скриншот
ТегиСВО Леопард уничтожение Бурятия