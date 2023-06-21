Гранты и субсидии для самозанятых

Сколько:







- до 350 тысяч руб. на развитие своего дела,



- до 200 тысяч руб. на ведение личного подсобного хозяйства и 30 тысяч руб. на обучение.

Если вы самозанятый и у вас есть личное подсобное хозяйство (ЛПХ), то можете получить поддержку(куаркод 24-22-1а)по программе развития сельского хозяйства.







Как получить:







- отсутствие долгов по налогам или взносам,

- прохождение бесплатного обучения в центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности. Софинансирование не менее 25% от стоимости проекта.

Медиапроект реализуется при поддержке «БРИОП» (www.finbriop.ru)





В 2020 году специальный налоговый режим распространился на все регионы России. Согласно федеральному закону, гражданин может использовать НПД (налог на профессиональный доход) почти для любой профессии.Кроме сниженных налоговых ставок самозанятые имеют право на федеральные и региональные меры поддержки.Для самозанятых доступны несколько видов финансовой помощи:- собственно гранты,- субсидии,- соцконтракт и в некоторых случаях — льготное кредитование.Федеральными программами могут воспользоваться самозанятые по всей стране. В некоторых регионах действуют локальные программы, финансируемые из регионального бюджета.То есть те, что действуют во всех регионах. Но условия получения всё равно будут отличаться.Самозанятый может получить 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Но кроме финансовой поддержки, государство бесплатно переучивает и помогает найти работу.Социальный контракт — это федеральная программа помощи малообеспеченным гражданам и семьям. Гражданин заключает с государством договор, по которому последнее безвозмездно выдает деньги, а гражданин обязуется потратить их «с умом».• ваш доход должен быть ниже прожиточного минимума за последние три месяца,• вы подготовили бизнес-план,• у вас есть статус самозанятого (либо на момент подачи, либо после подписания соцконтракта. В каждом регионе условия отличаются).Заключают контракт на срок от 3 до 12 месяцев в зависимости от программы. Деньги не нужно возвращать, но за них придётся отчитываться: в соответствии с условиями контракта подтверждать целевое использование. Если не соблюсти условия контракта, деньги потребуют вернуть.Подать заявление нужно в соцзащите по месту жительства или в МФЦ. Заявление также можно отправить по почте или оформить через портал Госуслуги, но мы советуем обращаться лично — так больше шансов.при рассмотрении заявки учитывают весь доход: зарплата, пособия, алименты, инвестиции и прочее. Советуем заранее посчитать общую сумму и сравнить её с прожиточным минимумом в вашем регионе.зависит от условий региона, например, в Томской области выделяют 25 000 руб. за корову и 2 500 руб. за овец и коз для разведения. Чем больше хозяйство, тем больше выплаты.Как получить: нужно вести ЛПХ не меньше года, подтвердить свою деятельность можно выпиской сведений из похозяйственной книги. Для заявления понадобится справка о постановке на учёт самозанятого, паспорт члена ЛПХ и документы о покупке расходных материалов (договоры, чеки, накладные, банковские выписки).Субсидию можно потратить на покупку сельскохозяйственных животных, семян, кормов или обустройство мини-ферм. За помощью можно обращаться ежегодно, если подтвердить документами, что средства используются «по делу» и эффективно.Подробную информацию можно получить в Центрах компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.Граждане до 25 лет могут получить грант на открытие или развитие своего дела. Для подачи на грант нужно оформить ИП, а потом перейти на налоговый режим НПД.минимальная сумма — 100 тысяч руб., максимальная — 500 тысяч руб. (до 1 млн ₽ для Арктической зоны: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Чукотка, Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край)Подать заявку нужно в региональные органы власти, а обратиться за помощью в составлении — в одном из центров.С февраля 2022 года правительство подключило самозанятых к льготному кредитованию, такие микрозаймы выдают фонды поддержки предпринимательства. В 2023 году продолжает действовать программа «1764», запущенная в рамках поддержки малого и среднего бизнеса.для микропредприятий — до 200 млн руб., минимальный размер кредита – 500 тысяч руб..компании малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятые, работающие в приоритетных для государства отраслях как по основному, так и по дополнительному ОКВЭД.Льготные кредиты можно взять на конкретные цели: инвестиционные, на пополнение оборотных средств, на рефинансирование, на развитие предпринимательской деятельности — до 10 млн руб. на срок до 3 лет по ставке, рассчитываемой как «ключевая ставка + 3,5% годовых» для микропредприятий и самозанятых.Подробнее о льготных программах кредитования здесь. Там же можно посмотреть список банков, участвующих в проекте.Кроме субсидий и грантов государство расширяет права самозанятых в законодательстве, этим тоже стоит пользоваться, пока дают.Вы о нём скорее всего знаете, но это неплохое поощрение для новообращённых. Сумма в 10 000 руб. уменьшает налоговую ставку самозанятого до 3 и 4%.До этого самозанятый для аренды государственного имущества должен был участвовать в торгах. Это долго и дорого — побеждает тот, кто предложит самую высокую цену.Теперь самозанятые могут заключить договоры аренды под офис, магазин или склад, не участвуя в аукционе (ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ).Летом 2022 года в закон «О регулировании торговой деятельности» внесли поправки о самозанятых и нестационарных торговых объектах. К ним относятся киоски, фудтраки, автоцистерны или торговая палатка.По закону НТО размещают по специальной схеме, которую составляют и утверждают местные или региональные власти. Если поставить НТО самовольно — его могут убрать.Плательщики НПД могут участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Условия те же, что и для ИП.• С 29 июня 2023 года самозанятые смогут регистрировать товарные знаки — названия, слоганы, графические изображения, логотипы.• С 1 июля 2023 года у плательщиков НПД появятся больничные — появятся добровольные взносы в Фонд социального страхования.• С 1 сентября 2023 года самозанятые могут официально стать производителями органики. То есть получать сертификат и маркировку на свой товар.Фото: pixabay.com