Житель Бурятии сдал в Росгвардию найденный обрез

Житель Северобайкальского района добровольно сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии найденный обрез ружья.Мужчина рассказал правоохранителям, что обрез, скорее всего, принадлежал его покойному родственнику. После вступления в наследство мужчина в сарае на придомовом участке покойного при уборке хлама обнаружил оружие, завернутое в полиэтиленовый пакет.«В результате проведения экспертизы установлено, что это гладкоствольное двуствольное охотничье ружье модели «ТОЗ» 16-го калибра. В его конструкцию внесены самодельные изменения – укорочены стволы и удален приклад. Оружие находится в неисправном состоянии, но пригодно для стрельбы», - рассказали в Росгвардии Бурятии.За добровольную сдачу незаконного оружия гражданину выплатят из бюджета 5 тысяч рублей.Фото: Росгвардия Бурятии