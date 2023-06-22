В Бурятии отменен режим повышенной готовности из-за COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отмене режима функционирования «повышенная готовность», введенный 7 февраля 2020 года на всей территории республики в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.Согласно документу, peжим пoвышeннoй гoтoвнocти из-зa COVID–19 peкoмeндoвано отменить глaвaм всех муниципальных образований.Утратившими силу признаются указы главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» и «О Республиканском оперативном штабе по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции».Фото: egov-buryatia.ru