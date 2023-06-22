В Улан-Удэ перед судом предстанут два крупных наркоторговца

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух улан-удэнцев, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Установлена причастность фигурантов 22 и 24 лет к семи фактам противоправных деяний, сообщили в пресс-службе республиканского МВДЗлоумышленники задержаны сотрудниками Управления наркоконтроля регионального МВД в декабре 2022 года при перевозке запрещенных веществ для сбыта в соседний регион. Из машины, на которой передвигались фигуранты, были изъяты наркотические средства: более 190 граммов кокаина, около 22 граммов ЛСД и полутора килограммов марихуаны.Следствием установлено, что обвиняемые бесконтактным способом распространяли запрещенные вещества в Бурятии и Забайкальском крае с апреля 2022 года. Найдя противоправный заработок в мессенджере, они выступали сначала в качестве розничных закладчиков. Затем уже на правах кураторов стали получать крупнооптовые партии наркотиков и, после фасовки в доме одного из них на мелкооптовые партии, сбывать.В ходе обыска по месту жительства 24-летнего фигуранта полицейскими обнаружено свыше 380 граммов мефедрона и около 6,5 граммов гашишного масла.Отметим, в рамках расследования уголовного дела с 22-летним злоумышленником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, выявлены четыре факта покушений на незаконный сбыт наркотических средств на территории Забайкальского края. Дополнительно изъяты около 40 граммов МДМА (90 таблеток «экстази») и 5 граммов кокаина.Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Один из них не работает, второй учится в магистратуре городского вуза.Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленники заключены под стражу.Фото: МВД по Бурятии