Общество 22.06.2023 в 11:08

В Улан-Удэ перед судом предстанут два крупных наркоторговца

Они сбывали разные виды зелья, включая ЛСД, экстази и кокаин, в Бурятии и Забайкальском крае
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В Улан-Удэ перед судом предстанут два крупных наркоторговца
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух улан-удэнцев, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Установлена причастность фигурантов 22 и 24 лет к семи фактам противоправных деяний, сообщили в пресс-службе республиканского МВД
.
Злоумышленники задержаны сотрудниками Управления наркоконтроля регионального МВД в декабре 2022 года при перевозке запрещенных веществ для сбыта в соседний регион. Из машины, на которой передвигались фигуранты, были изъяты наркотические средства: более 190 граммов кокаина, около 22 граммов ЛСД и полутора килограммов марихуаны.

Следствием установлено, что обвиняемые бесконтактным способом распространяли запрещенные вещества в Бурятии и Забайкальском крае с апреля 2022 года. Найдя противоправный заработок в мессенджере, они выступали сначала в качестве розничных закладчиков. Затем уже на правах кураторов стали получать крупнооптовые партии наркотиков и, после фасовки в доме одного из них на мелкооптовые партии, сбывать.

В ходе обыска по месту жительства 24-летнего фигуранта полицейскими обнаружено свыше 380 граммов мефедрона и около 6,5 граммов гашишного масла.

Отметим, в рамках расследования уголовного дела с 22-летним злоумышленником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, выявлены четыре факта покушений на незаконный сбыт наркотических средств на территории Забайкальского края. Дополнительно изъяты около 40 граммов МДМА (90 таблеток «экстази») и 5 граммов кокаина.
Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Один из них не работает, второй учится в магистратуре городского вуза.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленники заключены под стражу.

Фото: МВД по Бурятии
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