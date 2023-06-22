Общество 22.06.2023 в 13:09

В Бурятии за кражу задержана сиделка дома-интерната для престарелых

Она подозревается в похищении у 97-летней постоялицы интерната 50 тыс рублей «похоронных»
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Текст: Номер один
В Бурятии за кражу задержана сиделка дома-интерната для престарелых
В Кабанском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже крупной суммы у 97-летней постоялицы дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили в республиканском МВД.

Заявление о хищении сбережений в сумме 50 тыс руб поступило от работника социального учреждения. Следователь выяснила, что средства пропали из кошелька, хранившегося в сумке под подушкой в комнате пенсионерки. Пожилая женщина заметила их отсутствие, когда в очередной раз решила пересчитать. Деньги она откладывала на собственные похороны.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемой – 43-летней сиделки. Выяснилось, что деньги она похитила во время генеральной уборки, когда перестилала и перетряхивала постель потерпевшей. При этом сама постоялица в этот момент по настоянию работницы находилась в зале, где смотрела телевизор.  

Похищенные средства злоумышленница потратила на личные нужды. Отметим, ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, за грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Подозреваемая в содеянном призналась и обещала возместить причиненный ущерб.

Фото: «Номер один»
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преступность кража задержание

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