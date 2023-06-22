В Бурятии за кражу задержана сиделка дома-интерната для престарелых

В Кабанском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже крупной суммы у 97-летней постоялицы дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили в республиканском МВД.Заявление о хищении сбережений в сумме 50 тыс руб поступило от работника социального учреждения. Следователь выяснила, что средства пропали из кошелька, хранившегося в сумке под подушкой в комнате пенсионерки. Пожилая женщина заметила их отсутствие, когда в очередной раз решила пересчитать. Деньги она откладывала на собственные похороны.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемой – 43-летней сиделки. Выяснилось, что деньги она похитила во время генеральной уборки, когда перестилала и перетряхивала постель потерпевшей. При этом сама постоялица в этот момент по настоянию работницы находилась в зале, где смотрела телевизор.Похищенные средства злоумышленница потратила на личные нужды. Отметим, ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, за грабеж.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Подозреваемая в содеянном призналась и обещала возместить причиненный ущерб.Фото: «Номер один»