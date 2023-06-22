Общество 22.06.2023 в 15:12
С начала года Монголию посетили 223 тыс иностранных туристов
Свыше 49 проц из них россияне, на втором месте КНР – более 18 проц
Текст: Номер один
Монголию по состоянию на 20 июня посетили 223 680 туристов. В этом году министерство окружающей среды и туризма поставило цель принять 283 340 туристов с 1 января по сегодняшний день. Цель выполнена на 78,94 проц, сообщает МОНЦАМЭ.
Если рассматривать количество туристов, посетивших Монголию с 1 января по 20 июня, по странам, то большинство из них составляют туристы из России, Китая, Республики Корея, Казахстана и Японии. Из них 110 529 человек или 49,41% - граждане России. На втором месте Китай, откуда прибыли около 40 тыс туристов (18,39%).
Напомним, правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии». В рамках этой инициативы поставлена цель принять один миллион или более туристов.
Фото: montsame.mn
Если рассматривать количество туристов, посетивших Монголию с 1 января по 20 июня, по странам, то большинство из них составляют туристы из России, Китая, Республики Корея, Казахстана и Японии. Из них 110 529 человек или 49,41% - граждане России. На втором месте Китай, откуда прибыли около 40 тыс туристов (18,39%).
Напомним, правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии». В рамках этой инициативы поставлена цель принять один миллион или более туристов.
Фото: montsame.mn