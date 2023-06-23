Общество 23.06.2023 в 09:39
«Роснефть» увеличит объемы экспорта топлива в Монголию
Будет восполнен объем нефтепродуктов, не доставленных в июне из-за затоваривания железных дорог в Монголии
Текст: Номер один
Председатель парламента Монголии Занданшатар Гомбожав встретился Москве с главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Стороны обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества между двумя странами, включая обеспечение надежных и бесперебойных поставок нефтепродуктов и возможность снижения цен, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей Улан-Батора.
Они также обсудили и согласовали меры, которые необходимо принять в случае перебоев в поставках из-за будущих рисков и форс-мажорных обстоятельств. В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, не доставленных в июне текущего года из-за затоваривания железных дорог в Монголии. Стороны договорились, что данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы.
Создание резервов играет важную роль в обеспечении стабильности функционирования энергетического рынка. Ранее «Роснефть» проинформировала Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности о снижении объемов экспорта топлива в Монголию в связи с проведением в августе 30-дневных плановых ремонтных работ на Ангарской группе нефтеперерабатывающих заводов ПАО «НК «Роснефть». В связи с этим на встрече была достигнута договоренность об увеличении объема топлива, которое будет доставлено в Монголию в июне и июле, до начала планировых ремонтных работ.
В ходе встречи российская сторона выразила благодарность за значительный вклад Великого государственного Хурала Монголии во внесение соответствующих поправок в законодательство Монголии в декабре 2022 года, благодаря которым стало возможной поставка авиатоплива на топливо-заправочный комплекс нового международного аэропорта «Чингис хан» в Улан-Баторе.
Председатель парламента Монголии Занданшатар и глава «Роснефти» Сечин отметили дружественный характер отношений между Монголией и Россией. «Монголия является нашим стратегическим парнером в области энергетики, и мы гарантируем надежность наших поставок», - сказал Игорь Сечин в конце встречи.
С 2005 года российская компания «Роснефть» последовательно работает над поставками нефтепродуктов на монгольский рынок. За этот период компания поставила в Монголию в общей сложности 13,7 млн тонн нефтепродуктов.
Фото: montsame.mn
Стороны обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества между двумя странами, включая обеспечение надежных и бесперебойных поставок нефтепродуктов и возможность снижения цен, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей Улан-Батора.
Они также обсудили и согласовали меры, которые необходимо принять в случае перебоев в поставках из-за будущих рисков и форс-мажорных обстоятельств. В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, не доставленных в июне текущего года из-за затоваривания железных дорог в Монголии. Стороны договорились, что данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы.
Создание резервов играет важную роль в обеспечении стабильности функционирования энергетического рынка. Ранее «Роснефть» проинформировала Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности о снижении объемов экспорта топлива в Монголию в связи с проведением в августе 30-дневных плановых ремонтных работ на Ангарской группе нефтеперерабатывающих заводов ПАО «НК «Роснефть». В связи с этим на встрече была достигнута договоренность об увеличении объема топлива, которое будет доставлено в Монголию в июне и июле, до начала планировых ремонтных работ.
В ходе встречи российская сторона выразила благодарность за значительный вклад Великого государственного Хурала Монголии во внесение соответствующих поправок в законодательство Монголии в декабре 2022 года, благодаря которым стало возможной поставка авиатоплива на топливо-заправочный комплекс нового международного аэропорта «Чингис хан» в Улан-Баторе.
Председатель парламента Монголии Занданшатар и глава «Роснефти» Сечин отметили дружественный характер отношений между Монголией и Россией. «Монголия является нашим стратегическим парнером в области энергетики, и мы гарантируем надежность наших поставок», - сказал Игорь Сечин в конце встречи.
С 2005 года российская компания «Роснефть» последовательно работает над поставками нефтепродуктов на монгольский рынок. За этот период компания поставила в Монголию в общей сложности 13,7 млн тонн нефтепродуктов.
Фото: montsame.mn