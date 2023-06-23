Общество 23.06.2023 в 11:34

В Бурятии заработает такс-фри

Кабмин РФ расширил перечень пунктов пропуска с системой такс-фри

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Текст: Номер один
В Бурятии заработает такс-фри
Система такс-фри заработает еще на восьми пунктах пропуска, расположенных в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска. Речь идет о пунктах пропуска, расположенных на территории шести регионов - Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальского края (Забайкальск и Чита), Красноярского края (Красноярск), Приморского края (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск)», - говорится в сообщении.

Tax free, такс-фри (с англ. — «без сборов») - это система возврата НДС. Сумма возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены. Логика в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, а иностранные граждане от него освобождаются. Иными словами, это привлечение иностранных туристов и стимулирование их интереса к приобретению товара на территории России.

Фото: unsplash.com
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