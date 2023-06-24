В Бурятии ждут подорожания кофе

Погодное явление, нарушающее режимы осадков и температуры Эль-Ниньо, может еще больше сократить поставки и поднять цены на дешевый сорт кофе (робуста), который имеет более высокое содержание кофеина, чем арабика, и в основном используется для приготовления недорогого растворимого кофе. Об этом сообщает CoffeTea.ru.На прошлой неделе цены на фьючерсы кофе сорта робуста на Лондонской бирже ICE выросли до 2815 долларов за тонну, поднявшись на 2% и установив рекорд за последние 15 лет.По словам аналитиков и метеорологов, две крупнейшие в мире страны-производители робусты Вьетнам и Бразилия несут потери урожая в связи с изменением климата и морских течений, известных как феномен Эль-Ниньо. Он приводит к аномально долгим засухам и ливням.Проблема с выращиванием кофе связана с тем, что это очень прихотливая культура.- Чтобы зерна кофе получили кофеин в необходимых количествах, плантации должны находиться в особо комфортных круглогодичных условиях в районе 22-25 градусов тепла, без сильных ливней и жары, поэтому на земле не так много мест, где кофе может выращиваться, - говорит Баир Андреев, бариста улан-удэнской кофейни. - А засухи и ливни заметно снижают урожай в странах-производителях.Таким образом глобальные изменения климата и рост потребления кофе будут и дальше толкать цены вверх.Сегодня в кофейнях Улан-Удэ в среднем чашка капучино обходится в 130 - 150 рублей и за год цены выросли в среднем на 10%. Между тем в кофейнях Улан-Удэ в основном используется более качественный сорт арабика, что касается пострадавшего от Эль-Ниньо сорта робуста, то он в основном применяется для приготовления растворимого, более дешевого кофе.- Кофе, особенно растворимый в пакетиках, будет не только дорожать, при таких тенденциях на мировых рынках начнет снижаться качество, в него еще более активно станут добавлять наполнители и ароматизаторы, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Но все же основной причиной подорожания будет ослабление рубля, ведь кофе на 100% импортируемый продукт.Впрочем, предположения, насколько в 2023 подорожает кофе в Бурятии, напоминают гадание на кофейной гуще.Фото: «Номер один»