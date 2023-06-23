В Улан-Удэ в следующем году благоустроят и сквер «Радуга», и Мемориал Победы

Сквер «Радуга» и Мемориал Победы в Улан-Удэ попали в программу благоустройства в 2024 году. Как сообщили в мэрии, такое решение было принято благодаря активности улан-удэнцев, которые приняли участие в рейтинговом голосовании.«Вчера на заседании общественной комиссии по контролю и координации реализации программы «Формирование современной городской среды» утвердили адресный перечень общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. В перечень попали обе территории, которые участвовали в рейтинговом голосовании – сквер «Радуга» и территория, прилегающая к Мемориалу Победы», - рассказали в городской администрации.Напомним, рейтинговое голосование проходило с 15 апреля по 31 мая этого года. Победителем стал сквер «Радуга», который набрал 17 971 голосов. Территория, прилегающая к Мемориалу Победы, набрала 13 492 голоса.В целом на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» будет выделено порядка 150 млн рублей. Часть из них пойдет на благоустройство дворовых территорий, часть – на благоустройство общественных территорий.Фото: мэрия Улан-Удэ