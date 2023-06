Монгольский музыкант стал композитором американского шоу Disney On Ice

Известный монгольский композитор и продюсер Чинбат Батмунх выбран в качестве композитора известного американского шоу Disney On Ice, сообщает МОНЦАМЭ Disney on Ice, первоначально Walt Disney's World on Ice, представляет собой серию гастрольных ледовых шоу. В шоу, ориентированном в первую очередь на детей, фигуристы изображают персонажей Диснея в спектаклях, основанных на различных фильмах Диснея.Чинбат Батмунх, заслуженный деятель искусств Монголии, работая и живя в США, он выступал на одной сцене с такими звездами, как Metallica, U2, Алиша Киз, Арета Франклин, Стиви Уандер, Пибо Брайсон, и работал клавишником и студийным музыкальным руководителем у певицы Ареты Франклин. Также он работал композитором известного в мире цирка Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus.В 2009 году Чинбат Батмунх выступил на концерте в честь Нельсона Манделы в Нью-Йорке и в том же году выступил на концерте, посвященном 25-летию Зала и музея славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame) в театрально-концертном зале Radio City Music Hall, Нью-Йорк.За время своей карьеры он дал три сольных концерта «Хязгааргуйн цаана», «Давтагдашгуй» и «Эзлэн».Фото: montsame.mn