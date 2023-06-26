В Бурятии ищут водителя, сбившего девушку в Гусиноозерске

В Бурятии с субботу около часа ночи в Кабансом районе 37-летний водитель автомобиля «Тойота Корона », следуя со стороны Улан-Удэ на 361 км автодороги Иркутск-Чита, вблизи села Брянск совершил наезд на пешехода 36-летнюю женщину, которая шла по проезжей части походу движения машин.В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия, сообщили в республиканской ГИБДД.А 23 июня в 23:40 в городе Гусиноозерске на нерегулируемом пешеходном переходе совершен наезд на 17-летнюю девушку. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.Водитель и марка автомобиля не установлены, Ведется поиски.В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 765 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 53 водителя находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 10 водителей за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 11 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.За два выходных дня в Бурятии произошло 32 аварии с механическими повреждениями машин, в том числе три ДТП с пострадавшими.Фото: «Номер один»