Общество 26.06.2023 в 11:30

В Бурятии ищут водителя, сбившего девушку в Гусиноозерске

В выходные на трассе Иркутск-Чита насмерть сбита  36-летняя женщина
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Текст: Номер один
В Бурятии ищут водителя, сбившего девушку в Гусиноозерске
В Бурятии с субботу около часа ночи в Кабансом районе 37-летний водитель автомобиля «Тойота Корона », следуя со стороны  Улан-Удэ на 361 км автодороги Иркутск-Чита, вблизи села Брянск совершил наезд на пешехода 36-летнюю женщину, которая шла  по проезжей части походу движения машин.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия, сообщили в республиканской ГИБДД.

А  23 июня в 23:40 в городе Гусиноозерске на нерегулируемом пешеходном переходе совершен наезд  на 17-летнюю девушку. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Водитель и марка автомобиля не установлены, Ведется поиски.

В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 765 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 53 водителя находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 10 водителей за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 11 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

За два выходных дня в Бурятии произошло 32 аварии с механическими повреждениями машин, в том числе три ДТП с пострадавшими.

Фото: «Номер один»
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