Общество 26.06.2023 в 14:26

В Улан-Удэ открыли для посещения пешеходную тропу «Юбилейная»

Тропа здоровья на Верхней Березовке по-прежнему закрыта
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открыли для посещения пешеходную тропу «Юбилейная»
С 24 июня в Улан-Удэ разрешено посещение пешеходной тропы «Юбилейная» в Октябрьском районе, сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации города Дмитрий Федоров.

- Раннее было разрешено посещение острова Комсомольский, острова Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, за исключением входа/въезда в лесной массив. Теперь мы открываем пешеходную тропу «Юбилейная» в сотых кварталах. В этой местности будет усилено патрулирование по соблюдению гражданами мер пожарной безопасности. Тропа здоровья на Верхней Березовке по-прежнему закрыта, - рассказал Дмитрий Федоров.

Напомним, в соответствии с распоряжением мэрии Улан-Удэ запрет на посещение городских лесов продлен до 13 июля.

Фото: «Номер один»

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