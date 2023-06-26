В Улан-Удэ открыли для посещения пешеходную тропу «Юбилейная»

С 24 июня в Улан-Удэ разрешено посещение пешеходной тропы «Юбилейная» в Октябрьском районе, сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации города Дмитрий Федоров.- Раннее было разрешено посещение острова Комсомольский, острова Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, за исключением входа/въезда в лесной массив. Теперь мы открываем пешеходную тропу «Юбилейная» в сотых кварталах. В этой местности будет усилено патрулирование по соблюдению гражданами мер пожарной безопасности. Тропа здоровья на Верхней Березовке по-прежнему закрыта, - рассказал Дмитрий Федоров.Напомним, в соответствии с распоряжением мэрии Улан-Удэ запрет на посещение городских лесов продлен до 13 июля.Фото: «Номер один»