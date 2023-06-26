Общество 26.06.2023 в 18:09
Посол гостеприимства Бурятии стала амбассадором национальной премии «Горы России»
Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России и продвижения культуры активного отдыха в горах
Текст: Номер один
Официальный представитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Бурятии - Лилия Ошорова стала амбассадором национальной премии «Горы России», сообщили в пресс-службе платформы «Россия – страна возможностей».
Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
В последнее десятилетие горнолыжный туризм относится к наиболее динамично растущим направлениям отдыха в России. На сегодняшний день в стране действуют 220 горных и горнолыжных курортов и комплексов, где ежегодно отдыхают около 4,5 млн горнолыжников и сноубордистов и около 20 млн посетителей. Один из курортов располагается в Бурятии – горнолыжная база «Большая Медведица». Для поддержки этого направления отрасли и возможности курортам заявить о себе, своих услугах и конкурентных преимуществах на всю страну в 2022 году была создана первая национальная премия «Горы России». Лауреатами стали 23 горнолыжных курорта страны.
«Горнолыжная отрасль является важной составной частью всей туристической индустрии и влияет на социально-экономическое развитие регионов. Премия «Горы России» уже второй год подряд становится полезным инструментом для раскрытия потенциала горнолыжного направления, являющегося одним из приоритетных в рамках нацпроекта по туризму», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Организатором премии является АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий». Генеральный директор Центра Илья Виноградов рассказал, что премия стала важным ориентиром для тех, кто не представляет свой отдых без горных лыж или сноуборда, а также своеобразным знаком качества для горнолыжных курортов: «Появление такой формы оценки, как «горнолыжный Оскар» – очень важное событие для индустрии горного туризма. Премия народная, победителей выбирают сами гости, и важными проводниками в 2023 году между ними и премией становятся послы гостеприимства».
Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что рад сотрудничеству флагманского туристического проекта платформы «Мастера гостеприимства» с национальной премией «Горы России»: «Послы гостеприимства 75 регионов России стали амбассадорами премии. Уверен, что наш дружеский союз справится с поставленными задачами, и уже будущей зимой горнолыжные курорты России примут в два раза больше увлеченных гостей».
Напомним, что в 2023 году в Бурятии был выбран посол гостеприимства – Лилия Ошорова. Официальный представитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» развивает региональное туристическое сообщество, взаимодействуя с государственными, общественными и бизнес-структурами, содействует развитию туристической привлекательности региона и вдохновляет коллег развиваться в профессии. Как амбассадор премии «Горы России», она будет привлекать курорты и горнолыжные комплексы к участию, а также вовлекать жителей в активный отдых на горнолыжных курортах России.
«Горы – отличное место для перезагрузки человека в современных, быстро меняющихся условиях. Здесь мы снова вспоминаем, что человек человеку друг и что у нас есть все, чтобы быть счастливыми. В горах происходит обнуление, все ненужное уходит, и мы снова видим свои ценности, смыслы, находим ориентиры», – говорит амбассадор премии «Горы России» Лилия Ошорова.
Отметим, что премия проводится путем народного онлайн-голосования на официальной информационной платформе www.горыроссии.рф, с помощью которого выбираются лучшие горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории Российской Федерации. Участниками премии могут стать юридические лица: горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории России, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Номинации премии выбирайте на сайте www.горыроссии.рф:
• 12 общероссийских номинаций, среди которых: лучший курорт, отель, хостел, spa-отель, туроператор, глэмпинг, событийный курорт и другие;
• 8 номинаций на лучший горнолыжный курорт по федеральным округам;
• 8 номинаций на лучший горнолыжный отель по федеральным округам.
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Регистрация продлится до 31 июля 2023 года. Участие в открытом народном онлайн-голосовании может принять любой житель страны. Знакомьтесь с самыми яркими горнолыжными курортами и отелями России, и с 1 августа по 15 октября голосуйте за любимый курорт, поддержите коллег или свой регион. По итогам народного голосования выберут лучших из лучших, и 23 ноября 2023 года пройдет торжественная церемония награждения.
Премия «Горы России» проводится при поддержке Минэкономразвития России, Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Российского союза туриндустрии, Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.
Фото: «Россия – страна возможностей»
Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
В последнее десятилетие горнолыжный туризм относится к наиболее динамично растущим направлениям отдыха в России. На сегодняшний день в стране действуют 220 горных и горнолыжных курортов и комплексов, где ежегодно отдыхают около 4,5 млн горнолыжников и сноубордистов и около 20 млн посетителей. Один из курортов располагается в Бурятии – горнолыжная база «Большая Медведица». Для поддержки этого направления отрасли и возможности курортам заявить о себе, своих услугах и конкурентных преимуществах на всю страну в 2022 году была создана первая национальная премия «Горы России». Лауреатами стали 23 горнолыжных курорта страны.
«Горнолыжная отрасль является важной составной частью всей туристической индустрии и влияет на социально-экономическое развитие регионов. Премия «Горы России» уже второй год подряд становится полезным инструментом для раскрытия потенциала горнолыжного направления, являющегося одним из приоритетных в рамках нацпроекта по туризму», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Организатором премии является АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий». Генеральный директор Центра Илья Виноградов рассказал, что премия стала важным ориентиром для тех, кто не представляет свой отдых без горных лыж или сноуборда, а также своеобразным знаком качества для горнолыжных курортов: «Появление такой формы оценки, как «горнолыжный Оскар» – очень важное событие для индустрии горного туризма. Премия народная, победителей выбирают сами гости, и важными проводниками в 2023 году между ними и премией становятся послы гостеприимства».
Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что рад сотрудничеству флагманского туристического проекта платформы «Мастера гостеприимства» с национальной премией «Горы России»: «Послы гостеприимства 75 регионов России стали амбассадорами премии. Уверен, что наш дружеский союз справится с поставленными задачами, и уже будущей зимой горнолыжные курорты России примут в два раза больше увлеченных гостей».
Напомним, что в 2023 году в Бурятии был выбран посол гостеприимства – Лилия Ошорова. Официальный представитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» развивает региональное туристическое сообщество, взаимодействуя с государственными, общественными и бизнес-структурами, содействует развитию туристической привлекательности региона и вдохновляет коллег развиваться в профессии. Как амбассадор премии «Горы России», она будет привлекать курорты и горнолыжные комплексы к участию, а также вовлекать жителей в активный отдых на горнолыжных курортах России.
«Горы – отличное место для перезагрузки человека в современных, быстро меняющихся условиях. Здесь мы снова вспоминаем, что человек человеку друг и что у нас есть все, чтобы быть счастливыми. В горах происходит обнуление, все ненужное уходит, и мы снова видим свои ценности, смыслы, находим ориентиры», – говорит амбассадор премии «Горы России» Лилия Ошорова.
Отметим, что премия проводится путем народного онлайн-голосования на официальной информационной платформе www.горыроссии.рф, с помощью которого выбираются лучшие горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории Российской Федерации. Участниками премии могут стать юридические лица: горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории России, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Номинации премии выбирайте на сайте www.горыроссии.рф:
• 12 общероссийских номинаций, среди которых: лучший курорт, отель, хостел, spa-отель, туроператор, глэмпинг, событийный курорт и другие;
• 8 номинаций на лучший горнолыжный курорт по федеральным округам;
• 8 номинаций на лучший горнолыжный отель по федеральным округам.
•
Регистрация продлится до 31 июля 2023 года. Участие в открытом народном онлайн-голосовании может принять любой житель страны. Знакомьтесь с самыми яркими горнолыжными курортами и отелями России, и с 1 августа по 15 октября голосуйте за любимый курорт, поддержите коллег или свой регион. По итогам народного голосования выберут лучших из лучших, и 23 ноября 2023 года пройдет торжественная церемония награждения.
Премия «Горы России» проводится при поддержке Минэкономразвития России, Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Российского союза туриндустрии, Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.
Фото: «Россия – страна возможностей»