Общество 27.06.2023 в 10:19

В Бурятии инспектор Гостехнадзора выдавал права трактористов без обучения

Дело в отношении инспектора, погрязшего в коррупции, рассматривается в суде
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Текст: Номер один
В Бурятии инспектор Гостехнадзора выдавал права трактористов без обучения
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Инспектором Гостехнадзора республики трем гражданам незаконно предоставлены удостоверения на право управления самоходными машинами, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Эти лица профессиональную подготовку по профессии «тракторист-машинист категории «В», «Е» не проходили, экзамены на право управления самоходными машинами таких категорий не сдавали.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковые заявления о признании удостоверений на право управления самоходными машинами, выданных указанным лицам, недействительными. Иволгинский районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил. Решения не вступили в законную силу.

В настоящее время Советским районным судом Улан-Удэ рассматривается уголовное дело в отношении должностного лица Гостехнадзора по фактам совершения им преступлений «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «получение должностным лицом взятки за незаконные действия», «служебный подлог», «подделка официального документа, предоставляющего права, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение».

Фото: pixabay.com
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