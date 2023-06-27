Заповедные места Байкала готовы к приему туристов

В высокий турсезон на Байкале количество желающих увидеть красоту озера возрастает в разы. Наибольший интерес для туристов представляют особо охраняемые природные территории, в границах которых сохраняются самые уникальные природные достопримечательности. Сотрудники заповедных территорий Байкала основательно готовятся к приему гостей, сообщает пресс-служба минприроды России.В Байкальском заповеднике построены два новых гостевых домика, проложен маршрут к Зуевскому водопаду (река Выдриная), подготовлены новые программы для туристов в визит-центре «Байкал заповедный», запущен аудиогид для семейных походов по тропе «Танхойская верста». В заповеднике отремонтирована экологическая тропа «Путь к Байкалу», обустроен санузел на популярном экомаршруте «В дебри Хамар-Дабана», почищена экологическая тропа в приют «Медвежий угол», посажены деревья у тропы «Танхойская верста», подготовлены переправы на экотропах. В преддверии сезона заповедник провел экологическую акцию по уборке побережья.Активная работа ведется и в заказниках, находящихся в управлении Байкальского заповедника. В Кабанском заказнике появился бивуак с мангальной зоной, а также подготовлено к работе судно «Селенгинский трамвайчик», на котором сотрудники ООПТ проводят экскурсии по протокам реки Селенги – самого крупного притока Байкала. В Алтачейском заказнике готов к работе туристический автомобиль, обустроенный специально для наблюдения за дикими копытными животными.В Забайкальском национальном парке в Бурятии отремонтированы и благоустроены зоны для пикников и причальные сооружения, прошло картирование новой экотропы. На всех кемпинговых площадках нацпарка организованы пункты приема сортированных отходов, которые по окончанию сезона будут сданы в пункты приема переработки. Запущены в работу все пункты по реализации сувенирной продукции - памятные сувениры о путешествии по заповедному Байкалу можно приобрести в визит-центре «Парк дикой природы», в бухте Змеиная и на Ушканьих островах. В преддверии сезона нацпарком проведёе информационный семинар для гидов. Свои профессиональные способности и стать аккредитованными гидами особо охраняемой природной территории смогли 35 человек.В Баргузинском заповеднике расчищена тропа «Давшинская бухта». До конца года планируется создание благоустроенного санузла на территории полевой базы Давша, ремонт музея природы, строительство закрытых беседок в бухтах Давша и Сосновка.Во Фролихинском заказнике отремонтирован разрушенный половодьем переход через болото, приведены в порядок туристические стоянки, оборудованы места отдыха для круизных туристов, подготовлены два катамарана, расширено и оборудовано место для установки палаток, отремонтирована тропа на водопад. Кроме того, в заказнике продолжается строительство визит-центра, а также запланировано обустройство экологической тропы «Знакомство с Фролихинским заказником».Фото: mnr.gov.ru