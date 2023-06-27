Общество 27.06.2023 в 11:02
Заповедные места Байкала готовы к приему туристов
В Забайкальском нацпарке и заповедниках очищены тропы, оборудованы мангальные зоны и разработаны новые маршруты
Текст: Номер один
В высокий турсезон на Байкале количество желающих увидеть красоту озера возрастает в разы. Наибольший интерес для туристов представляют особо охраняемые природные территории, в границах которых сохраняются самые уникальные природные достопримечательности. Сотрудники заповедных территорий Байкала основательно готовятся к приему гостей, сообщает пресс-служба минприроды России.
В Байкальском заповеднике построены два новых гостевых домика, проложен маршрут к Зуевскому водопаду (река Выдриная), подготовлены новые программы для туристов в визит-центре «Байкал заповедный», запущен аудиогид для семейных походов по тропе «Танхойская верста». В заповеднике отремонтирована экологическая тропа «Путь к Байкалу», обустроен санузел на популярном экомаршруте «В дебри Хамар-Дабана», почищена экологическая тропа в приют «Медвежий угол», посажены деревья у тропы «Танхойская верста», подготовлены переправы на экотропах. В преддверии сезона заповедник провел экологическую акцию по уборке побережья.
Активная работа ведется и в заказниках, находящихся в управлении Байкальского заповедника. В Кабанском заказнике появился бивуак с мангальной зоной, а также подготовлено к работе судно «Селенгинский трамвайчик», на котором сотрудники ООПТ проводят экскурсии по протокам реки Селенги – самого крупного притока Байкала. В Алтачейском заказнике готов к работе туристический автомобиль, обустроенный специально для наблюдения за дикими копытными животными.
В Забайкальском национальном парке в Бурятии отремонтированы и благоустроены зоны для пикников и причальные сооружения, прошло картирование новой экотропы. На всех кемпинговых площадках нацпарка организованы пункты приема сортированных отходов, которые по окончанию сезона будут сданы в пункты приема переработки. Запущены в работу все пункты по реализации сувенирной продукции - памятные сувениры о путешествии по заповедному Байкалу можно приобрести в визит-центре «Парк дикой природы», в бухте Змеиная и на Ушканьих островах. В преддверии сезона нацпарком проведёе информационный семинар для гидов. Свои профессиональные способности и стать аккредитованными гидами особо охраняемой природной территории смогли 35 человек.
В Баргузинском заповеднике расчищена тропа «Давшинская бухта». До конца года планируется создание благоустроенного санузла на территории полевой базы Давша, ремонт музея природы, строительство закрытых беседок в бухтах Давша и Сосновка.
Во Фролихинском заказнике отремонтирован разрушенный половодьем переход через болото, приведены в порядок туристические стоянки, оборудованы места отдыха для круизных туристов, подготовлены два катамарана, расширено и оборудовано место для установки палаток, отремонтирована тропа на водопад. Кроме того, в заказнике продолжается строительство визит-центра, а также запланировано обустройство экологической тропы «Знакомство с Фролихинским заказником».
Фото: mnr.gov.ru
В Байкальском заповеднике построены два новых гостевых домика, проложен маршрут к Зуевскому водопаду (река Выдриная), подготовлены новые программы для туристов в визит-центре «Байкал заповедный», запущен аудиогид для семейных походов по тропе «Танхойская верста». В заповеднике отремонтирована экологическая тропа «Путь к Байкалу», обустроен санузел на популярном экомаршруте «В дебри Хамар-Дабана», почищена экологическая тропа в приют «Медвежий угол», посажены деревья у тропы «Танхойская верста», подготовлены переправы на экотропах. В преддверии сезона заповедник провел экологическую акцию по уборке побережья.
Активная работа ведется и в заказниках, находящихся в управлении Байкальского заповедника. В Кабанском заказнике появился бивуак с мангальной зоной, а также подготовлено к работе судно «Селенгинский трамвайчик», на котором сотрудники ООПТ проводят экскурсии по протокам реки Селенги – самого крупного притока Байкала. В Алтачейском заказнике готов к работе туристический автомобиль, обустроенный специально для наблюдения за дикими копытными животными.
В Забайкальском национальном парке в Бурятии отремонтированы и благоустроены зоны для пикников и причальные сооружения, прошло картирование новой экотропы. На всех кемпинговых площадках нацпарка организованы пункты приема сортированных отходов, которые по окончанию сезона будут сданы в пункты приема переработки. Запущены в работу все пункты по реализации сувенирной продукции - памятные сувениры о путешествии по заповедному Байкалу можно приобрести в визит-центре «Парк дикой природы», в бухте Змеиная и на Ушканьих островах. В преддверии сезона нацпарком проведёе информационный семинар для гидов. Свои профессиональные способности и стать аккредитованными гидами особо охраняемой природной территории смогли 35 человек.
В Баргузинском заповеднике расчищена тропа «Давшинская бухта». До конца года планируется создание благоустроенного санузла на территории полевой базы Давша, ремонт музея природы, строительство закрытых беседок в бухтах Давша и Сосновка.
Во Фролихинском заказнике отремонтирован разрушенный половодьем переход через болото, приведены в порядок туристические стоянки, оборудованы места отдыха для круизных туристов, подготовлены два катамарана, расширено и оборудовано место для установки палаток, отремонтирована тропа на водопад. Кроме того, в заказнике продолжается строительство визит-центра, а также запланировано обустройство экологической тропы «Знакомство с Фролихинским заказником».
Фото: mnr.gov.ru