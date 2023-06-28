Общество 28.06.2023 в 10:31

Более 250 школьников стали участниками «Инженерных каникул» на ВСЖД

Дети профильных смен готовят собственные уникальные проекты для решения проблем магистрали
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Более 250 школьников стали участниками «Инженерных каникул» на ВСЖД
В Иркутске на площадке технопарка «Кванториум» детской железной дороги продолжается профориентационный проект «Инженерные каникулы». В нем принимают участие более 250 школьников из Иркутской области и Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Обучающиеся профильных смен готовят собственные уникальные проекты, представляя идеи направленные на обеспечение вопросов безопасности движения поездов, охраны труда и модернизации вокзальных комплексов.

Школьники предложили модернизировать систему сигнализации на железнодорожных переездах, внедрить интерактивные инструктажи по правилам безопасности и применить технологии дополненной реальности в системы навигации на вокзалах.

По итогам «Инженерных каникул» творческие идеи будут сформированы в проекты, которые после доработки могут быть реализованы на сети железных дорог.

Помимо образовательного процесса, для ребят организуется развлекательная программа, тренинги, мастер-классы, а также занятия для реализации творческого потенциала. Работа профильных сессий продлится до 21 июля. Всего планируется провести 11 смен, которые объединят школьников из Северобайкальска, Таксимо, Нового Уояна, Магистрального, Усть-Кута, Танхоя, Вихоревки, Слюдянки, Тайшета и Иркутска.

«Инженерные каникулы» – это общесетевое мероприятие, проводимое для обучающихся опорных школ ОАО «РЖД». Цель профессионального ориентирования детей на железнодорожный транспорт и привлечение к инженерно-техническому творчеству.

Фото: company.rzd.ru

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