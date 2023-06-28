Общество 28.06.2023 в 14:44

В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками

Их установят на Гостиных рядах и улице Соборной
A- A+
Текст: Константин Воронов
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
В Улан-Удэ этим летом реализуют художественный проект «Комната в городе». Его суть - создание кубов, которые будут расписаны или инсталлированы местными авторами. Как сообщили в мэрии, кубы появятся на пешеходных улицах города – предположительно, на Гостиных рядах и улице Соборной. По задумке авторов, современное искусство должно изменить восприятие старого города.

- Мы сформировали художественную концепцию, которая посвящена переживанию дома – то, что я испытываю по отношению к дому, к месту, где я живу. Когда художник делится переживаниями в виде картины, зритель, увидев это, перенимает эти переживания и экстраполирует на пространство вокруг. Появляется мысль, что это не всё чужое, а что все это - тоже дом, что дом не заканчивается там, где заканчивается твоя квартира. Ты должен нести ответственность за свой дом, - рассказал куратор проекта, художник Артем Маганов.

Художники будут рисовать уже на месте в своем графике, горожане смогут наблюдать за процессом. Организаторы – команда проекта «Старый город» при поддержке правительства Бурятии.

Как напомнили в мэрии, в Улан-Удэ уже есть объекты современного искусства. Чаще всего это граффити. Например, нa paзвилкe улиц Tpyбaчeeвa и Бaбyшкинa, нa «Kлeвepнoй» paзвязкe, пoд Удинcким мocтoм, нa ПBЗ, в пoдзeмнoм пepexoдe в 20а квapтaлe. Их фишка – национальный колорит.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
благоустройство

Все новости

В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
28.06.2023 в 14:57
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
28.06.2023 в 14:47
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
28.06.2023 в 14:44
В Бурятии собака напала на маленького ребенка
28.06.2023 в 14:13
Тимлюйский цементный завод принимает юных гостей
28.06.2023 в 13:58
Монголия станет более привлекательной для инвесторов
28.06.2023 в 12:18
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
28.06.2023 в 12:11
В Бурятии работодатели чаще всего ищут водителей
28.06.2023 в 11:55
Пропавший житель Улан-Удэ найден мертвым в лесу
28.06.2023 в 11:48
Жительница Улан-Удэ, купив квартиру с торгов, приобрела проблему в лице бывших хозяев
28.06.2023 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
СФР напомнил о возможности и правилах такого решения  в преддверии приемной кампании в вузы и ссузы
28.06.2023 в 14:57
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
Молодые люди, требуя с 40-летнего мужчины долг, увезли его в лес, избили и волоком тащили жертву за машиной
28.06.2023 в 14:47
Монголия станет более привлекательной для инвесторов
Для этого власти предприняли ряд мер
28.06.2023 в 12:18
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
В республике прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
28.06.2023 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru