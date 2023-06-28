В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками

В Улан-Удэ этим летом реализуют художественный проект «Комната в городе». Его суть - создание кубов, которые будут расписаны или инсталлированы местными авторами. Как сообщили в мэрии, кубы появятся на пешеходных улицах города – предположительно, на Гостиных рядах и улице Соборной. По задумке авторов, современное искусство должно изменить восприятие старого города.- Мы сформировали художественную концепцию, которая посвящена переживанию дома – то, что я испытываю по отношению к дому, к месту, где я живу. Когда художник делится переживаниями в виде картины, зритель, увидев это, перенимает эти переживания и экстраполирует на пространство вокруг. Появляется мысль, что это не всё чужое, а что все это - тоже дом, что дом не заканчивается там, где заканчивается твоя квартира. Ты должен нести ответственность за свой дом, - рассказал куратор проекта, художник Артем Маганов.Художники будут рисовать уже на месте в своем графике, горожане смогут наблюдать за процессом. Организаторы – команда проекта «Старый город» при поддержке правительства Бурятии.Как напомнили в мэрии, в Улан-Удэ уже есть объекты современного искусства. Чаще всего это граффити. Например, нa paзвилкe улиц Tpyбaчeeвa и Бaбyшкинa, нa «Kлeвepнoй» paзвязкe, пoд Удинcким мocтoм, нa ПBЗ, в пoдзeмнoм пepexoдe в 20а квapтaлe. Их фишка – национальный колорит.Фото: мэрия Улан-Удэ