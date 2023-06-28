Общество 28.06.2023 в 16:52

Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет

Их площадь в центральной экологической зоне Байкальской природной территории превышает 219 тыс квадратных метров
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Текст: Номер один
Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет
Бурятия и Иркутская область получат софинансирование из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Общая сумма выделенных средств - 102,9 млн рублей, из них более 53 млн руб поступят в Бурятию, сообщила пресс-служба минприроды РФ.

С помощью федеральных средств в Иркутской области будет ликвидировано семь свалок общей площадью более 28 тыс квадратных метров, в Бурятии – 12 свалок площадью более 219 тыс квадратных метров. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал вместе со сточными водами, и сохранить уникальную экосистему озера.

Средства предусмотрены в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал». Его главная цель – улучшить экологическое состояние Байкала, в том числе за счет сокращения объёма загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных объектов.

Фото: «Номер один»
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