Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет

Бурятия и Иркутская область получат софинансирование из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Общая сумма выделенных средств - 102,9 млн рублей, из них более 53 млн руб поступят в Бурятию, сообщила пресс-служба минприроды РФ.С помощью федеральных средств в Иркутской области будет ликвидировано семь свалок общей площадью более 28 тыс квадратных метров, в Бурятии – 12 свалок площадью более 219 тыс квадратных метров. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал вместе со сточными водами, и сохранить уникальную экосистему озера.Средства предусмотрены в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал». Его главная цель – улучшить экологическое состояние Байкала, в том числе за счет сокращения объёма загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных объектов.Фото: «Номер один»