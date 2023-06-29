Общество 29.06.2023 в 10:46
В Бурятии на несколько дней закроют пункт пропуска с Монголией
Пункт пропуска «Монды» не будет работать с 11 по 15 июля
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Бурятия, с 11 по 15 июля автомобильный пункт пропуска «Монды» не будет осуществлять пропуск граждан и транспортных средств.
«Просим учесть, что в этот период пересечение госграницы остаётся возможным через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта», железнодорожный пункт пропуска «Наушки», а также воздушные пункты пропуска Улан-Удэ (Мухино) и Иркутск», - сообщили пограничники.
Фото: «Номер один»
«Просим учесть, что в этот период пересечение госграницы остаётся возможным через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта», железнодорожный пункт пропуска «Наушки», а также воздушные пункты пропуска Улан-Удэ (Мухино) и Иркутск», - сообщили пограничники.
Фото: «Номер один»
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