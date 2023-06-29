В Бурятии растет число поисковых работ

Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы минувшим днем повторно выехали в Прибайкальский район на проведение поисковых работ, где 14 июня в лесном массиве, вблизи села Карымск, потерялся 53-летний мужчина и до сих пор не вернулся. Спасатели обследовали 16 квадратных километров тайги. Мужчина не найден, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.А в Тункинском районе спасателей БРПСС привлекли на повторные поиски мужчины, который потерялся 16 октября прошлого года в лесном массиве, в районе населённого пункта Зун-Мурино. Спасатели обследовали 30 квадратных километров акватории реки и 15 квадратных километров лесного массива. Поиск результата не дал. Всего за время поисковых работ спасателями БРПСС было обследовано 145 квадратных километров троп, дорог и береговой линии.Кроме того, спасатели ББРПСС продолжают поиски 17-летнего подростка, который утонул 22 июня на реке Уда в Улан-Удэ. Спасателями с нарастающим итогом обследовано 64 квадратных километров акватории рек Уда и Селенга, пока без результата.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС